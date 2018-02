Portrait , Fouzia AdjaÃ¯lia conÃ§oit un robot dotÃ© dâ€™une intelligence artificielle : Une premiÃ¨re en AlgÃ©rie

Elle représente l’excellence en matière de technologie de point. Elle a décidé d'approfondir ses connaissances en se lançant dans la conception d’un robot intelligent qui fonctionne et se déplace. Une première en Algérie. Il s’agit de Fouzia Adjaïlia, étudiante en master «Web et Intelligence Artificielle» à l’université de Tebessa qui a conçu cet appareil à commande électromagnétique et qui porte le non de «Gardenia». Un coup de génie que la jeune universitaire vient de réaliser avec des composants qu’elle a elle-même financé. Fouzia Adjaïlia dont il faut saluer le dynamisme, le courage ainsi que les efforts accomplis dans son œuvre, ne souhaite qu’à être encouragée dans cette voie de recherche et de technologie car, explique-t-elle, «faute de moyens techniques à disposition, j’ai été amenée à faire l’acquisition de tous les composants nécessaires à la mise au point de ce robot par mes propres fonds ».

L’androïde alliant mécanique, électronique et informatique n’a rien à envier à ses concurrents dans les pays avancés. Il est capable de bouger, et d’entretenir une conversation perfectionnée avec sa créatrice qui a veillé à ce que sa machine ait le plus d’autonomie possible, non en terme d’énergie, mais en capacité de déplacement.

Elle explique à cet effet que l’avantage des androïdes par rapport aux autres robots consiste en ses proportions humaines : il a des bras et des jambes mécaniques et un moteur à la place du cœur. Autrement dit, l’androïde est doté d’un système informatique capable de reconnaître des formes, des êtres humains et de s’orienter dans l’espace. Pour notre jeune étudiante, cet esprit curieux, foisonnant et inventif qui contribua à créer l’intelligence artificielle, l’a nourrie, tout au long de sa vie, de son imagination, de ses fantaisies et de ses rêves. Un excellent exemple qui montre comment les étudiants peuvent contribuer à la construction du futur et comment leur nouvelle façon de penser leur permet… d’innover.

S. S.