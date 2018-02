Afrique du Sud : L'ANC pousse le prÃ©sident Zuma vers la sortie

Le Congrès national africain (ANC), le parti au pouvoir en Afrique du Sud, a décidé hier d’écarter le président du pays, Jacob Zuma, dont les refus répétés de démissionner ont plongé le pays dans la crise. Depuis son arrivée à la tête de l'ANC en décembre, Cyril Ramaphosa cherche à pousser vers la sortie M. Zuma, mis en cause dans de nombreuses affaires de corruption, afin d'éviter une catastrophe aux élections générales de 2019. L'ancien homme d'affaires a d'abord choisi la manière douce et négocié directement avec le président. Mais ces tractations ont échoué, et devant la frustration de l'opposition, de l'opinion publique et de membres de son parti, il est passé à l'offensive en convoquant lundi l'organe le plus puissant du parti. Au terme de discussions-marathon, le Comité national exécutif (NEC) de l'ANC a "rappelé" hier avant l'aube le président en le sommant de démissionner dans les 48 heures, selon un membre du NEC. Ni le parti, ni le président, muet depuis plusieurs jours, n'a encore communiqué officiellement sur l'issue de la réunion. En théorie, c'est donc la fin pour Jacob Zuma. Mais le président, n'a aucune obligation constitutionnelle de se soumettre à la décision du NEC. S'il refuse d'obtempérer, l'ANC lui forcera la main, a mis en garde Cyril Ramaphosa lors de tractations de dernière minute dans la nuit avec le président Zuma. Il déposera très rapidement une motion de défiance au Parlement.