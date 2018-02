Mahmoud Abbas : Â« les Etats-Unis ne doivent plus Ãªtre le seul mÃ©diateur Â»

Le président palestinien Mahmoud Abbas a souligné, à Moscou lors de sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine, que les Palestiniens «refusent d’avoir affaire à Washington et de le traiter comme le seul médiateur dans le cadre du conflit avec Israël, en raison des démarches américaines». Mahmoud Abbas, a réitéré la position de la direction palestinienne qui «rejette catégoriquement la possibilité de travailler avec les Etats-Unis en tant que seul médiateur» dans les pourparlers avec Israël. Le président russe a souligné, pour sa part, «la profondeur et la qualité des relations russo-palestiniennes » et a suggéré que les pourparlers soient centrés sur la situation dans la région et les relations bilatérales. La situation dans la région «est loin de ce que nous voulons voir», a noté M. Poutine.