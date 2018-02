Netanyahu veut annexer les colonies de Cisjordanie : Nouvel affront

Après l’annonce du Président américain Donald Trump sur le statut de la ville sainte d’al Qods qui a suscité un mouvement d’indignation planétaire, la cause palestinienne va subir, encore une fois, un autre traumatisme avec cette fois-ci une éventuelle démarche d’annexion des colonies israélienne en Cisjordanie. Ainsi, l’occupant israélien compte adopter un autre mécanisme qui à coup sur anéantira le processus de paix à l’arrêt depuis des années. Annexion expropriation, spoliation, démolition, confiscation des terres, destruction des biens… tout un lexique que le sionisme applique depuis qu’il a foulé la terre de Palestine. Ainsi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il discutait depuis «quelque temps» avec l'administration américaine d'une annexion des colonies de Cisjordanie occupée. « Au sujet de l'application de la souveraineté israélienne aux colonies, je peux vous dire que ça fait quelque temps que j'en parle avec les Américains», a affirmé M. Netanyahu devant les députés de son parti, le Likoud (droite). Les propos publiquement attribués à M. Netanyahu constituent la première expression de soutien de sa part à un projet défendu par de nombreux membres de son parti et de sa majorité parlementaire. Une telle annexion mettrait fin à la solution à deux Etats qui reste la référence de l'ONU et d'une grande partie de la communauté internationale. Entre la Cisjordanie et al Qods-Est, plus de 600.000 colons israéliens s’y sont implantés illégalement. Lors de la réunion avec les députés de son parti, M. Netanyahu a souligné la nécessité de coordonner l'action avec l'administration Trump car «le contact avec eux est un apport stratégique pour l'Etat d'Israël et pour les implantations», a rapporté le porte-parole. L'annexion doit être « une initiative gouvernementale et pas privée car il s'agit d'un processus historique », a-t-il ajouté selon la même source. Ces propos sont attribués à M. Netanyahu alors que l'administration américaine est supposée présenter à une date indéterminée un plan pour ranimer l'entreprise de paix moribonde. Cette démarche a été mise à jour alors que les Palestiniens refusent désormais l'administration Trump comme médiatrice d'une quelconque initiative. Le Président Donald Trump a reconnu dans un entretien publié dimanche par le quotidien Israël Hayom ne "franchement pas (savoir) si nous allons même avoir des pourparlers». «Pour le moment, je dirais que les Palestiniens ne cherchent pas à faire la paix. Et je ne suis pas complètement sûr non plus qu'Israël cherche à faire la paix», a dit M. Trump. Au même moment les Palestiniens n’en démordent pas pour autant. La visite de M. Abbas en Russie a accrédité un nouvel acteur dans le processus de paix dans la région. Moscou est désormais chargé de trouver de nouveaux mécanismes pour relancer les pourparlers de paix dans un cadre multilatérale, devenant ainsi un membre à part entière dans la médiation. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé lundi, s'être entretenu par téléphone avec Donald Trump du conflit israélo-palestinien. «Je viens de m'entretenir avec le président américain Trump. Evidemment, nous avons parlé du conflit israélo-palestinien». La «situation est désormais très éloignée de celle que nous voudrions tous voir», a ajouté le président russe, assurant «avoir toujours soutenu le peuple palestinien». Entre le parti pris du locataire du bureau ovale et l’entêtement israélien, la marge de manœuvre du président russe n’est guère confortable. L’annexion, devenue une seconde nature chez l’état hébreu, sera-t-elle une fatalité avec laquelle les Palestiniens devront s’accommoder ?

M . T.