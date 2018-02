Radieuse : Visite au journaliste sportif Sellah Mohamed

La délégation de l’association Radieuse a surpris le doyen du journalisme sportif, le grand commentateur de la radio nationale, Sellah Mohamed, en se rendant à son domicile à Ain-Taya (Alger) afin de lui rendre une visite d’amitié et de soutien, ce dernier étant fatigué.

Le président de la Radieuse, Kada Chafi et les anciens sportifs, Hansal Mohamed, Mustapha Kouici, Chaib Mohamed, Benchiha Nacer et Hadj Adlane ont rendu un vibrant hommage à celui qui a fait vibrer les algériens lors de ses retransmissions des matchs de l’équipe nationale, à titre de reconnaissance pour les services qu’il a rendu au journalisme sportif algérien.

Un diplôme d’honneur, un trophée du mérite et des cadeaux ainsi qu’une Omra ont été offert à Sellah Mohamed, dans une ambiance pleine d’émotion. Sa femme et ses enfants ont apprécié à juste titre le geste de la Radieuse et ont remercié vivement cette visite et ce geste de la part de Chafi Kada et des anciens internationaux pour un homme qui a participé et marqué par sa présence le mouvement sportif national.