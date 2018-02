Lutte, Championnat dâ€™Afrique : 37 mÃ©dailles dont 16 en or pour l'AlgÃ©rie

Les sélections algériennes de luttes associées (cadets, juniors, seniors et féminine) ont remporté 37 médailles (16 or, 10 argent et 11 de bronze), lors des championnats d’Afrique qui ont pris fin dimanche soir à Port Harcourt au Nigeria, «une performance historique jamais réalisée par la lutte algérienne», souligne la Fédération algérienne des luttes associées (FALA).

La sélection algérienne séniors messieurs (gréco-romaine) avait clôturé le rendez-vous africain avec sept médailles (5 or, 1 argent et 1 de bronze), alors que son homologue féminine s'est contentée d'une médaille d’argent.

Chez les messieurs, les cinq médailles d’or ont été l’œuvre de Fergat Abdelkrim (55 kg), Abdennour Laouni (60 kg), Akrem Boudjemline (77 kg), Adem Boudjemline (87 kg) et Hamza Haloui (97 kg).

Bachir Sid Azara (82 kg), champion d'Afrique en titre et médaillé de bronze juniors aux derniers championnats du monde de Macon (France), a pris l'argent en perdant en finale face à l'Egyptien, Ahmed Hacen Aly Mahmoud (4-2). Son coéquipier Ishak Ghaiou (67kg) a pris le bronze.