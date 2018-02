Ouled El Houma : Hommage Ã  lâ€™ex-arbitre Khaznadji

Le président de l’association Ouled El Houma et ancien arbitre international, Abderrahmane Bergui a rendu un hommage à Khaznadji Noureddine à son domicile en présence de toute sa famille et de ses proches.

Durant cette cérémonie de reconnaissance très conviviale qui fut un moment plein d’émotion, de souvenirs et d’anecdotes qui ont jalonné sa brillante carrière, représentant dignement l’arbitrage et qui était très apprécié et respecté, il a toujours soutenu les jeunes arbitres en leur apportant aide et soutien, il est de ceux qui ont marqué l’arbitrage algérien avec les regrettés Khelifi, Benganif, Aouissi, Chekaimi, Benzellat, Belkhessa et bien d’autres. Aujourd’hui âgé de 86 ans, l’arbitrage reste toujours dans son cœur. Il a été très touché par ce geste de reconnaissance.