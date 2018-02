Volley ball-EN-U19 d : Poursuite de son stage Ã  Doha

La sélection nationale de beach-volley des U19 garçons poursuit son stage de préparation entamé et qui s'étalera jusqu'au 16 février à Doha (Qatar), en vue des Jeux africains de la jeunesse prévus à Alger en juillet prochain, a indiqué la Fédération algérienne de volley-ball (AFVB). ''L'équipe nationale s'est envolée à Doha pour participer du 9 au 16 février 2018 à un stage en commun avec l²équipe nationale qatarie puis au tournoi du Qatar prévu le 17 et le 18 du même mois'', a écrit l'instance fédérale sur sa page facebook.

La délégation, conduite par l’entraîneur national Ghachi Mohamed, est composée des joueurs Hamadache Ayoub (ASJ Kerma), Kallouche Mohamed-Islem (ASV Blida), Tizit Farouk (JSB Ighram) et Benfetima Omar (OMK El-Milia).