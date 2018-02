Equipe nationale : La Tanzanie et lâ€™Iran au menu des Verts

La feuille de route des Verts pour les mois à venir commence à prendre forme. Alor que l’EN aura la possibilité de jouer jusqu’à cinq matches amicaux entre mars et juin, la FAF vient d’officialiser la programmation de deux joutes amicales le mois de mars prochain.

Dans un communiqué publié lundi, la FAF a annoncé, en effet, que «Pour la date FIFA du mois mars, l’équipe nationale A sera en regroupement du 19 au 27 mars prochain au CTN de Sidi Moussa. Elle a pour objectif de préparer deux matches amicaux qui sont programmés l’un face à une sélection africaine, la Tanzanie, en l’occurrence, et le second se jouera contre l’Iran, à la ville de Graz en Autriche», lisait-on sur ledit communiqué.

Cette annonce met fin ainsi aux rumeurs faisant état de l’annulation du match amical face à l’Iran faute d’avoir trouvé de pays hôte susceptible d’abriter le match. Pour la Tanzanie, c’était dans l’air du temps depuis plusieurs jours. La FAF confirme au passage que les Verts continueront à recevoir au 5-Juillet qui a fait peau neuve plutôt qu’à Tchaker comme ceci a été suggéré au départ. L’équipe nationale devrait disputer une autre rencontre amicale face à une équipe africaine le mois de mai prochain. Au moins quatre noms de potentiels adversaires sont avancés, à l’instar de l’Angola, le Malawi, la Guinée Bissau et le Cap Vert. La FAF devrait sans doute attendre quelques semaines avant d’annoncer le nom du futur adversaire de l’EN.

Par ailleurs, l’Algérie jouera officiellement un match amical d’envergure le 10 juin prochain face au Portugal à Lisbonne. En tout, les Verts joueront deux matches face à des sélections africaines et deux autres face à des Mondialistes. La FAF pourra toujours conclure, à loisir, une cinquième rencontre amicale pour la date du 1er juin, si besoin.

Enfin, la FAF annonce que le staff technique national dirigera un stage de la sélection A’ du 24 février au soir jusqu’au 28 février au Centre Technique National de Sidi Moussa.

Amar B.