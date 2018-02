Loi sur le commerce Ã©lectronique : Examen des amendements

Le bureau de l’Assemblée populaire a examiné hier sous la présidence de Saïd Bouhadja les amendements proposés au projet de loi sur le commerce électronique. Après la validation des amendements remplissant les conditions de forme, le bureau a décidé de les soumettre à la commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification, avant la séance de vote prévue mardi 20 février. Lors de la réunion, le bureau a examiné également des demandes introduites par les commissions de la défense nationale et des finances et du budget relatives à l’organisation d’une journée parlementaire et de missions d’information. (APS)