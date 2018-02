PrÃ©servation des espaces verts : Un acte civilisationnel

«Il est absolument nécessaire de procéder à la réhabilitation et à la classification des espaces verts situés en milieu urbain au regard de leur portée éducative, sociale et économique», a insisté la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, qui inspectait le jardin public de Miliana dans le cadre d'une visite de travail. Mme Zerouati a, dans ce contexte, mis en exergue le rôle susceptible d’être joué par l’université de Khémis Miliana et le jardin d’Essai d’El Hamma (Alger), observant que la préservation des espaces verts et des jardins publics de façon générale est un acte «civilisationnel de premier plan».

Tout en faisant remarquer que les nations développées accordent une importance particulière à ce genre d’aires, la ministre a mis en exergue le rôle sédatif des jardins publics en matière de ressourcement et de repos psychologique.

«Loin du tumulte de la ville, quoi de plus apaisant et de plus convivial que de se retrouver avec sa famille, ou ses amis, au milieu de ces havres de paix qui vous permettent de vous ressourcer et d’oublier, un tant soit peu, les tracasseries de la vie quotidienne», s’est-elle demandée, invitant les associations versées dans l’environnement à contribuer à l’ancrage d’une culture environnementale. S’attardant sur Aïn Defla, elle a déploré le fait que le ratio en matière d’espace vert réservé à chaque habitant de la wilaya ne dépasse par 0,94 m2, faisant remarquer que les ratios à l’échelle nationale et mondiale sont respectivement de 5 m2 et 10 m2. Elle a indiqué que, compte tenu de sa vocation agricole, cette wilaya est en mesure d’investir dans le domaine des engrais naturels, étayant ses dires par le fait que les déchets qui y sont collectées sont à 70% d’origine organique. Elle a, dans ce cadre, préconisé une plus grande sensibilisation des agriculteurs sur les bienfaits de l’adhésion à cette démarche, soulignant que cette dernière ne pourra que conforter les engagements de l’Algérie en matière de développement durable d’ici à l’horizon 2030. A Khémis Miliana, la ministre s’est rendue à la cité Benabdellah considérée comme modèle au niveau de la wilaya en matière de respect et de préservation de l’environnement, discutant longuement avec ses habitants qu’elle a félicités pour les efforts déployés dans ce domaine.

Tout en les invitant à persévérer dans leur démarche révélatrice d'un «haut degré de civisme», elle a noté que la préservation de l’environnement ne peut que se répercuter positivement sur leur santé et sur celle de leurs enfants. Au Centre d’enfouissement technique (CET) du chef-lieu de wilaya, Mme Zerouati a suivi un exposé sur la gestion et la récupération des déchets, procédant à la mise en service d’un système basé sur le déversement de produits chimiques sur les immondices en vue d'atténuer des odeurs nauséabondes qui s'y dégagent. Soutenant qu’un CET a une durée de vie de 20 ans, elle a mis l’accent sur le fait que le taux des matières enfouies sous le sol ne doit guère dépasser 30%, faisant remarquer que sous d’autres cieux, ce taux ne dépasse pas les 10%, la récupération étant leur préoccupation première , a-t-elle martelé.

Elle a, dans ce contexte, estimé que les CET doivent avoir une plus grande efficience économique dont les retombées positives en matière de création de postes d’emploi sont indéniables, estimant que dans ce cadre, les assemblées communales ont un grand rôle à jouer. (APS)