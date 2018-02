Aboutissement des revendications : Les hospitalo-universitaires plaident pour une solidaritÃ© gouvernementale

Les membres de l’Association nationale des praticiens hospitalo-universitaire, que préside le Pr Madjid Bessaha, ont appelé, hier à Alger, pour une «solidarité gouvernementale» afin de trouver des solutions concrètes aux revendications des médecins résidents.

S’expriment au cours de la première conférence de l’association pour discuter des problèmes et préoccupations des praticiens, en générale, le Pr. Bessaha a appelé le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à s’impliquer davantage, à l’effet, d’apporter des solutions et mettre un terme au mouvement de protestation des médecins résidents, soulignant la légitimité des revendications du Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA). «Les revendications formulées par le collectif montrent bien le degré de maturité des jeunes médecins algériens», a-t-il noté. Sur sa lancée, il a souligné la nécessité pour le ministre de l’Enseignement supérieure de s’impliquer, du fait que certains points inscrits dans la plateforme des revendications relèvent de ses prorogatives.

Il a, dans le contexte, salué la bonne volonté du ministre de la Santé, M. Mokhtar Hasbellaoui, qui a ouvert grand les portes du dialogue afin de trouver un terrain d’entente et répondre au mieux aux préoccupations des médecins résidents.

Selon le Pr. Bessaha, l’association, qui vient d’avoir son agrément, se veut être une force de propositions pour apporter sa contribution à l’effet de trouver un terrain d’entente entre le collectif et les pouvoirs publics pour l’intérêt de tous. «On veut que la situation se règle dans les plus brefs délais», dira-t-il, ajoutant que pour ce faire, ces jeunes médecins, qui ne font que défendre leurs droits légitimes, doivent être écoutés en urgence. Pour le spécialiste, il faut chercher l’origine du problème pour apporter les solutions idoines. Il a, dans le contexte, évoqué les différentes étapes ayant données lieu à la grève illimité des médecins résidents, évoquant, en premier lieu, l’appel du Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (SNECHU) au boycott des tests de résidanat.

Pour sa part, le Pr. El Mahdi Si Ahmed, membre de l’association et chef de service chirurgie au CHU de Blida, a relevé la nécessité de revaloriser les compétences algériennes pour faire face à la fuite de nos médecins, faisant savoir que les études de médecine sont les plus longues de tous les cursus universitaires et revient cher à l’Etat.

«L’investissement de notre pays pour la matière grise doit être effective et correcte», a-t-il appuyé. Il précisera que les revendications des médecins résidents, en particulier, et les praticiens, en général, ont certainement des solutions, «il faut juste être à l’écoute», a-t-il soutenu.

Pour le chef de service chirurgie au CHU de Blida, le service civil est une nécessité certes, il faut juste l’accompagner par des mesures incitatives.

Créer des passerelles entre le service civil et le service militaire, figurent parmi les propositions que suggère le Pr. Si Ahmed qui a mis l’accent sur la nécessité d’assurer aux permanents la sécurité de l’ensemble des travailleurs des hôpitaux, médecins et infirmiers, notamment la nuit et au niveau des services des urgences, figurant parmi les services qui enregistrent le plus de cas de violence.

«La violence dans les hôpitaux est une réalité et une souffrance vécue par les soignants au quotidien», a-t-il dit. Il a, par ailleurs, appelé pour l’élaboration d’un plan de carrières, qui, selon lui, doit être en adéquation avec les efforts fournis par le patricien hospitalo-universitaire.

Kamelia Hadjib