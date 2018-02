M. Bouazghi Ã  Rome

La 41e session du Conseil des gouverneurs du Fonds international pour le développement agricole (FIDA) se tiendra, aujourd’hui et demain à Rome, avec la participation du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a indiqué hier un communiqué de ce ministère.

Cette session sera consacrée à un débat sur «La fragilité à la résilience à long terme : investir dans les économies rurales durables». En outre, trois séances interactives seront organisées sur les questions portant sur les défis du FIDA, pour assurer des interventions efficaces dans des situations de fragilité, les possibilités et les défis associés au multilatéralisme du point de vue d'une institution financière internationale, ainsi que l'investissement dans la jeunesse rurale.

Créé en 1977, le FIDA (siège à Rome) est une institution spécialisée de l’ONU qui agit comme une banque d’aide au développement ayant pour vocation d’aider financièrement au développement agricole et rural des pays en développement et en transition. Il a pour mission d’y combattre la faim, la malnutrition et la pauvreté par l’amélioration des moyens et des techniques agricoles, et par la création et la modernisation d’activités agricoles ou commerciales en milieu rural, à travers, notamment, des projets de micro-financement. (APS)