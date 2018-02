SaÃ¯d Sellami dÃ©cÃ¨de Ã  lâ€™Ã¢ge de 74 ans : Un Grand photographe-reporter

L’ancien photographe d’El Moudjahid, M. Saïd Sellami, est décédé à l’âge de 74 ans. Né le 18 décembre 1944, il avait travaillé à El Moudjahid du 1er juillet 1967 au 30 avril 1997. Ses amis et collègues n’ont jamais oublié sa hargne d’exceller dans son métier.

D’ailleurs, une publication d’El Moudjahid, parue en 2015, à l’occasion de la Journée nationale de la presse, lui avait déjà consacré un article intitulé «Saïd Sellami, reporter troubadour», sous la plume de Meriem Zenati.

Saïd Sellami fait partie des pionniers des photographes de presse, métier auquel il s’est exercé au sein du Club photo de la jeunesse du FLN, avant d’effectuer un stage à l’École du Centre national du cinéma.

Il s’installe ensuite comme stagiaire au service photo du journal pendant trois mois et où il développé sa première pellicule : point d’appareil numérique à l’époque.

Il a tout le temps gardé son premier appareil photo, un Rolleiflex 6x6, qui lui a coûté à l’époque plusieurs mois de salaire.

«Mon parcours en tant que photographe de presse était tracé», disait-il. Toujours selon son témoignage, il a pu filmer les premiers combats de boxe à la fin des années 1960, à la salle Atlas. Puis vint le Festival panafricain en 1969, lors duquel il a pu figer l’image de Miriam Makeba, avant d’être présent en 1973 à la rencontre des Non-Alignés, et en 1978 aux les jeux Africains. Au cours de sa carrière, il a sillonné les coins les plus reculés du pays.

Il a également reçu le premier prix du concours de la photo artistique de la ville d’Alger. En 1994, il expose à Genève, pour dévoiler des photos à l’exposition intitulée «SOS Casbah», et l’UNESCO les a toutes achetées. Même à la retraite, il s’adonnait toujours à sa passion.

R. N.

Condoléances

Très affecté par le décès du photographe de presse et ancien photographe du journal El Moudjahid, Saïd SELLAMI, le ministre de la Communication, Monsieur Djamel KAOUANE, présente, à l'ensemble de sa famille, ses sincères condoléances, et l'assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Qu’Allah accueille le défunt en Son vaste paradis.

«À Allah nous sommes, et à Lui nous retournons.»



Condoléances

Très affecté par le décès d’Abdeldjalil DJILALI, ancien journaliste au quotidien Echaâb, le Ministre de la Communication, Monsieur Djamel KAOUANE, présente, à l'ensemble de sa famille, ses sincères condoléances, et l'assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.Qu’Allah accueille le défunt en Son vaste paradis.

«À Allah nous sommes, et à Lui nous retournons.»