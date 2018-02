PrÃ©salaire des apprentis de la Formation professionnelle : Lâ€™Etat prendra en charge une partie

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki a annoncé, hier à Blida, que l'État prendra en charge, à partir de l'année en cours, le versement d'une partie du présalaire des apprentis, la partie restante étant prise en charge par les entreprises économiques. Intervenant lors des travaux d'une journée d'étude sur «Les voies de promouvoir l'apprentissage et la formation continue au niveau des entreprises économiques», M. Mebarki a précisé que le Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue (FNAC) prendra en charge, à partir de 2018, le versement d'une partie du présalaire des apprentis, conformément à l'arrêté interministériel du 9 avril 2017 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables. Dans ce contexte, il a indiqué que son département veut booster le mode de formation par apprentissage pour répondre aux besoins des entreprises économiques en main d'œuvre, en assurant à l'horizon 2019 la formation de plus de 70% du nombre global des stagiaires à travers l'apprentissage et 30% en mode de formation résidentielle. À cet effet, un plan d'action a été élaboré pour les trois prochaines années consistant en la prise en charge par le FNAC de la formation pédagogique de 4.000 formateurs en apprentissage et l'impression de plus 400.000 livres, contrats d'apprentissage et l'octroi d'équipements au profit de près de 20.000 apprentis en formation dans des filières prioritaires. Dans son allocution,

M. Mebarki a passé en revue les dispositions juridiques et financières arrêtés par l'État pour développer ce mode de formation qui a permis d'augmenter le nombre des stagiaires bénéficiant d'une formation par apprentissage de 40.000 durant les années 80 et 90 à 300.000 stagiaires en 2017. Dans une déclaration à l'APS, le directeur général du FNAC, Abdelkader Touil, a indiqué qu'une série de rencontres de sensibilisation au profit des opérateurs économiques sera lancée dans 20 wilayas disposant d'importantes zones industrielles, pour faire connaitre les missions de ce Fonds qui assure une formation de qualité aux employés des différentes entreprises économiques. Ces rencontres qui regrouperont des représentants du FNAC, du ministère de tutelle et des opérateurs économiques visent à intégrer un maximum de stagiaires dans les différents entreprises industrielles, selon M. Touil. (APS)