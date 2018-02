Salon International des Transports, de la Logistique et de la MobilitÃ© : AmÃ©liorer le classement de lâ€™AlgÃ©rie

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a lancé, hier, «un appel direct» aux opérateurs nationaux pour investir dans le domaine du transport du fret, annonçant l’ouverture du transport aérien et maritime aux marchandises pour les opérateurs nationaux.

S’exprimant lors d’un point de presse tenu, à l’issue de l’inauguration du Salon international des Transports, de la Logistique et de la Mobilité, en compagnie de l’ambassadeur des Pays-Bas à Alger, M. Zaâlane a estimé impératif de développer une stratégie nationale logistique affirmant que le secteur du transport maritime a besoin plus que jamais de développer ses capacités et compétences considérées comme vitales pour l’économie nationale.

«Le transport et la logistique sont des secteurs vitaux et fortement liés ayant un rôle décisif dans l’instauration de la dynamique économique, l’amplification des échanges commerciaux et donc l’augmentation de la production et l’amélioration du taux de croissance», a-t-il expliqué. Dans ce contexte, le ministre a fait savoir que le développement de ces deux volets aujourd’hui a contribué à l’amélioration du classement de l’Algérie dans le domaine de la logistique, et ce, grâce à certains projets importants entrant dans le cadre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. «Ces projets comptent la modernisation et l’élargissement des ports commerciaux, le raccordement des ports aux moyens de transports, le raccordement des zones industrielles et des zones d’activité et de nombreuses entreprises de production au réseau ferroviaire, la réalisation des centres de fret au niveau des aéroports ainsi que l’ouverture des transports aérien et maritime aux marchandises pour les opérateurs nationaux», a-t-il détaillé.

Réduction des charges logistiques de 35% à 15% à l’horizon 2025



Partant de là, le ministre des Transports a affirmé que ces projets visent à réaliser les objectifs que s’est fixé le département que sont la réduction des charges logistiques de 35% à 15% à l’horizon 2025. « Ceci a pour but l’augmentation de la compétitivité des opérateurs nationaux à travers un meilleur mouvement de marchandises, contribuant ainsi à la baisse des coûts de production et à l’amélioration du pouvoir d’achat et du niveau de vie des citoyens», a-t-il assuré. Aussi, le renforcement des services de logistique et le développement des transports aérien et maritime et leurs interactions influera, selon lui, positivement sur le coût de production des biens et services et sur les conditions de leurs transports et leurs distributions. Le premier responsable du secteur a tenu à rappeler que son département poursuit son programme à travers le renforcement et la mise à niveau des infrastructures portuaires notamment, avec le lancement du projet du port Centre d’El Hamdania et sa plateforme logistique et 3 zones industrielles. Il a également cité la réalisation des projets de développement pour les stations de conteneurs au niveau d’Alger, d’Oran, de Mostaganem, de Djendjen et d’Annaba et les plateformes spéciales pour le transport de minerais à Arzew et Annaba.



4.000 visiteurs professionnels



S’agissant du Salon, M. Abdelghani Zaâlane, a souligné que la tenue de cet événement répond aux investissements consentis durant ses dernières années dans le secteur des transports.

Il faut dire que plus de 3.000 milliards de dinars, soit environ 40 milliards de dollars, ont été consacrés aux infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires depuis 1999. Ces investissements représentent chaque année près de 3% du PIB.

Sarah A. Benali Cherif