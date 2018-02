Dans la lucarne : Tout pour redresser la barre

Les canaris, club très estimé en Algérie et aussi en Afrique, vit de nos jours une situation des plus déplorables dans notre championnat national. Il faut dire que les choses sont en train de se précipiter au point où ses fans ne les reconnaissent plus aussi bien au niveau de leur façon de jouer, de leurs performances, mais aussi des résultats obtenus jusque-là après le déroulement de la 19e journée du championnat national de Ligue1. C’est vrai qu’en concédant le nul face au NAHD et le point empoché, la JSK n’est plus dans une position de relégable, mais elle est loin d’avoir assuré son maintien. On peut dire qu’elle est toujours dans le «giron» des mal-classés, à l’instar du DRB Tadjenanet, de l’USMH, de l’USMBlida et même d’autres équipes.

Il est clair que la situation d’ensemble de la formation du «Djurdjura» est loin d’être maîtrisable. Bien au contraire, on peut dire qu’elle est peu enviable, eu égard au fait qu’il ne reste que dix journées avant le baisser de rideau. C'est-à-dire qu’il n’y aura encore que 30pts en l’air. Comme lors de la prochaine sortie, la JSK ira affronter le DRBT chez lui où l’on subodore, d’ores et déjà, les difficultés qui attendent l’équipe du coach Noureddine Saâdi. Ce dernier a compris face au NAHD l’étendue du chantier qui l’attend. D’où le fait qu’il a déjà affirmé, avant l’heure, qu’il «a hérité d’une situation où il n’est pas facile d’en sortir». C'est-à-dire que même le maintien ne sera pas assuré à 100%. Pour ainsi dire, il a devancé la marche des choses. Il veut se disculper et dire qu’il «n’est pas responsable de ce qui peut arriver demain». Toutefois, il a affirmé qu’il ne démissionnerait pas sauf si «Mellal, le nouveau président, le lui demanderait». A partir de ces déclarations, on a une idée sur ce qui pourrait advenir à cette équipe de la JSK qui était donnée en exemple, il n’y a pas longtemps. Si aujourd’hui, cela saute aux yeux, la JSK est «victime», faut-il le préciser, de son instabilité. Ce qui était son fort, dans un passé récent, aujourd’hui, elle vit des changements quasi-réguliers au niveau de ses gestionnaires. Rien que durant la présente saison, on avait vu défiler quatre «présidents» dont des directoires. Il y avait, en effet, Mohand-Chérif Hannachi, Sadmi Hamid, Madjane, Zouaoui et Aït Djoudi et ces derniers jours Chérif Mellal sans parler de la période de Nassim Benabderrahmane (intérimaire). C’est vraiment trop pour cette équipe de l’époque de Benkaci avec les entraîneurs Khalef et le polonais Ziwotko. C’était un peu les années fastes de cette équipe qui avait engrangé les titres comme jamais. Il y avait aussi la période Hannachi qui a fait, qu’on le veuille ou non, beaucoup pour la JSK. C’est quelqu’un qui a donné énormément en permettant à la JSK d’empocher six coupes de la CAF, un record qui demeure toujours imbattable. Il y a aussi des coupes, des champions et une kyrielle de titres de champions et de coupes d’Algérie. C’est quelqu’un dont le nom rime presque avec cette équipe de la ville des genêts. Aujourd’hui, on ne doit pas jeter le «bébé avec l’eau du bain». C’est vrai qu’il y a un nouveau président maintenant à qui il faudra donner le temps nécessaire pour lui permettre de travailler en osmose avec son environnement, mais... Il est évident que les résultats techniques, qui ne sont pas au niveau de l’histoire de ce club aujourd’hui, doivent s’améliorer lors des journées à venir, s’il l’on ne veut pas que ce club, qui a accédé à la nationale 1 lors de la saison 1968/1969, ne rétrograde pas. Ce serait une première ! Il faudra agir et réagir avant qu’il ne soit encore trop tard. Il faut dire que ce ne sera pas aisé pour Noureddine Saâdi, en dépit de sa longue expérience dans le domaine, surtout qu’il est «attaqué» de partout.

