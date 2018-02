Tennis : Roberto Carballes remporte le premier titre de sa carriÃ¨re

L'Espagnol Roberto Carballes a remporté le premier titre de sa carrière en s'imposant à Quito devant son compatriote Albert Ramos 6-3, 4-6, 6-4, lors de sa première finale. Carballes, 24 ans et 107e joueur mondial, ne comptait qu'une demi-finale pour meilleur résultat jusqu'à dimanche. De son côté, Ramos-Vinolas, âgé de 30 ans et 21e mondial, a déjà enlevé le tournoi de Bastad en 2016 et a notamment atteint la finale au Masters 1000 de Monte Carlo en 2017. Simple messieurs (Finale) : Roberto Carballes (ESP) bat Albert Ramos (ESP/N.2) 6-3, 4-6, 6-4.