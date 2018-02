Equipe nationale : Aziz Bouras dÃ©missionne de son poste dâ€™entraÃ®neur des gardiens

Aziz Bouras ne fait plus partie du staff technique de l’équipe nationale. Le technicien, qui occupait le poste d’entraîneur des gardiens depuis l’avènement de Kheireddine Zetchi et son bureau, a mis fin à sa collaboration avec la FAF, ce dimanche.

Bouras, comme l’indique la FAF dans un communiqué, a demandé une audience au président de la FAF pour «faire le point sur sa collaboration» et lui a annoncé sa décision de s’en aller.

Aziz Bouras n’a pas souhaité s’exprimer longuement sur les raisons qui l’ont poussé à démissionner. Il s’est contenté d’évoquer des «raisons personnelles», et souhaité «plein de succès aux différentes sélections dans l’avenir», a-t-il dit.

Il faut dire que les rumeurs faisant état de la démission de Aziz Bouras circulaient déjà depuis plusieurs semaines. Lors de la réception du Nigeria, à l’occasion de la dernière journée des éliminatoires au Mondial-2018, on avait déjà évoqué le départ du technicien, mais il était finalement resté. Certaines indiscrétions ont fait état de mésentente avec Rabah Madjer, mais ceci ne s’est jamais vérifié sur le terrain.

La FAF n’a pas encore communiqué sur l’identité de son successeur. A rappeler que Mohamed Sid-Roho, qui occupe lui aussi le poste d’entraîneur des gardiens, est toujours en service.

Amar Benrabah