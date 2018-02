Jeux africains-2019 : Signature Ã  Addis-Abeba d'un accord entre l'ACNOA, l'UA et l'UCSA

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, qui assure l'intérim à la tête de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), à Addis-Abeba, a signé un accord avec l'UA et l'UCSA pour la gestion et le management conjoint des prochains Jeux africains (JA-2019), a appris l'APS de l'instance olympique algérienne. «La signature de ce protocole d'accord avec l'UA (Union africaine) et l'UCSA (Union des Confédérations sportives africaines) fait suite à la décision prise par le Comité exécutif de l'ACNOA, le mois de janvier dernier, à Abuja, de m'attribuer la mission de poursuivre les échanges avec l'Union africaine pour la gestion des Jeux africains-2019», a déclaré Mustapha Berraf qui sera assisté du 2e vice-président de l'ACNOA et du secrétaire général. A rappeler que les derniers Jeux africains-2015 au Congo avaient enregistré la participation de quelque 5.000 athlètes, mais n'ont pu être qualificatifs aux Jeux Olympiques, en l'absence d'un accord entre l'UA, l'UCSA et l'ACNOA. D'ailleurs, la Guinée équatoriale avait décidé de renoncer à l'organisation des Jeux africains-2019 faute d'avoir la garantie qu'ils soient qualificatifs pour les Jeux de Tokyo-2020. Lancés en 1965, les Jeux africains sont une compétition multisports regroupant tous les quatre ans des milliers d’athlètes d’une cinquantaine de pays du continent.