Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ã  propos des sports Ã©questres : Â« un sport Ã  Promouvoir Â»

Le ministre de la jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali, a annoncé, à Tiaret, la tenue prochaine de réunions de travail de coordination avec les différents acteurs pour la promotion et l’accompagnement des sports équestres.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya de Tiaret, le ministre a souligné que son département accorde, conformément aux instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, un intérêt particulier aux sports équestres, en œuvrant à sa promotion et son développement. Dans ce cadre, il a annoncé que des séances de travail seront bientôt tenues aussi bien au niveau ministériel que de la wilaya. M. El Hadi Ould Ali a exprimé le soutien de son département aux initiatives des jeunes et associations activant dans ce domaine, comme il a appelé les jeunes à prôner la réconciliation nationale et à défendre l’unité du peuple et l’Etat, affirmant qu’il a senti, à travers sa rencontre avec les jeunes de la wilaya de Tiaret, leur profond attachement au pays et à son unité. Par ailleurs, le ministre s’est engagé, lors de sa visite au centre équestre de Chaouchaoua, à soutenir la pratique de ce sport, en collaboration avec la fédération algérienne d’équitation (FAE) en soulignant la nécessité de fournir un soutien financier aux deux associations sportives activant dans le domaine de l’équitation dans la wilaya. Sur place, il a assisté à une exhibition de chevaux ayant ont obtenu des titres nationaux dans les épreuves d’endurance et saut d’obstacles Le ministre a rappelé que le secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tiaret a bénéficié de 135 projets d’une valeur de 5,5 milliards DA lors des trois derniers quinquennats sous l’égide du président Abdelaziz Bouteflika. Lors de sa tournée, El Hadi Ould Ali a inauguré une auberge de jeunes à Ain Dhab pour un coût de 60 millions DA. Elle dispose d’une capacité de 70 lits en plus de structures juvéniles et sportives. Il a également visité une salle polyvalente dans cette collectivité et rencontré des responsables d’écoles de handball, de football et de karaté. Au chef-lieu de wilaya, le ministre s’est enquis des travaux de réalisation du stade municipal de football de Hai Keramane et a visité la maison de jeunes Ahmed- Benferhat, où il a rencontré des champions d’Algérie d’équitation et de boxe. Enfin, il a inspecté le stade de football Gaid- Ahmed en cours de travaux d’aménagement et rencontré des responsables de l’équipe de la JSM Tiaret. Toujours au chef-lieu de wilaya, le ministre a visité deux projets de réalisation d’une piscine semi-olympique et un lycée sportif, en plus du stade municipal et le projet de la piscine semi-olympique de Rahouia.