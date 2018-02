9es journÃ©es thÃ©Ã¢trales maghrÃ©bines Â« le Palmier dâ€™Or Â» : Coup dâ€™envoi Ã  Adrar

La neuvième édition des journées théâtrales maghrébines "Palmier d’Or", qui a débuté dimanche à la maison de la culture d’Adrar, avec la participation de troupes issues de différentes régions du pays et de pays maghrébins. Mise sur pied par l’association culturelle des arts dramatiques d’Adrar, avec le concours de la direction de la culture de la wilaya, cette manifestation culturelle, rendant hommage à titre posthume au défunt dramaturge Feth-Ennour Benbrahim, vise à sélectionner les meilleures œuvres artistiques théâtrales, promouvoir le 4e art, notamment chez les amateurs, et de créer un espace d’échange d’expériences entre professionnels nationaux et étrangers, a indiqué le président de l’association organisatrice, Haddadi Djelloul. Le programme de cette manifestation de trois jours (11-13 février) prévoit des représentations théâtrales animées par des troupes locales, nationales et maghrébines (Tunisie et Maroc), des expositions sur le parcours de l’association, des ateliers de formation dans le théâtre, ainsi qu’un séminaire sur la presse culturelle et la critique théâtrale. Des conférences seront aussi animées sur le parcours théâtral du défunt dramaturge Feth-Ennour Benbrahim, ainsi que sur "le théâtre mondial, le russe comme modèle", "le texte théâtral entre exploitation du patrimoine et adaptation" et "la problématique de la critique théâtrale algérienne". Le coup d’envoi de cette édition est marqué par la présentation de deux pièces théâtrales, Mazbalet El-Horrouf (la poubelle des lettres) de la troupe Mountada Enfass (Maroc) et Halet Hobb (cas d’amour) de la troupe Oussoud El-Kachaba (wilaya d’Adrar). (APS)