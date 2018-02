Lutte/Championnats dâ€™Afrique (5e et derniÃ¨re journÃ©e) : 8 mÃ©dailles dont 5 en or pour lâ€™AlgÃ©rie

Les sélections algériennes de luttes associées seniors ont décroché huit médailles (5 or, 2 argent et 1 bronze), dimanche soir, lors de la cinquième et dernière journée des championnats d’Afrique (toutes catégories), organisés du 7 au 11 février à Port Harcourt, au Nigeria. La sélection algérienne seniors messieurs (gréco-romaine) a décroché à elle seule sept médailles (5 or, 1 argent et 1 bronze), alors que son homologue féminine a terminé les épreuves avec une médaille d’argent. Chez les messieurs, les cinq médailles d’or ont été l’œuvre de Fergat Abdelkrim (55 kg), Abdennour Laouni (60 kg), Akrem Boudjemline (77 kg), Adem Boudjemline (87 kg) et Hamza Haloui (97 kg). La médaille d’argent a été remportée par Bachir Sid Azara (82 kg), alors qu'Ishak Ghaiou (67 kg) a pris le bronze. En lutte féminine (seniors), Kheïra Chaîma Yahiaoui (50 kg) s’est contentée de la médaille d'argent, tandis que Fouzia Aouissi Chaîma (59 kg) a perdu de justesse son combat pour le bronze face à la Sénégalaise Safietou Goudiaby (2-1). A l’issue de la cinquième et dernière journée des épreuves des championnats d’Afrique de Port Harcourt, le total général de la participation algérienne s’établit à 37 médailles (16 or, 10 argent et 11 bronze), une «performance historique» jamais réalisée par la lutte algérienne sur le plan continental, selon la Direction des équipes nationales (DEN) à la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Quarante-six athlètes des sélections algériennes des luttes associées cadets, juniors et seniors (garçons et filles) ont pris part au rendez-vous africain de Port Harcourt. Lors des derniers championnats d`Afrique 2017 (toutes catégories) organisés à Marrakech (Maroc), les sélections algériennes avaient décroché 36 médailles (14 or, 15 argent et 7 bronze).