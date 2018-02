CompÃ©titions Africaines : RÃ©sultats mitigÃ©s

Les représentants algériens engagés dans les différentes compétitions continentales, le week-end dernier, ont eu des résultats mitigés.

Le CR Belouizdad, première formation à entrer en lice, est revenue avec un précieux nul de son déplacement au Mali (1-1), à l’occasion du match aller du premier tour des éliminatoires de la coupe de la CAF, face à l’AS Onze Créateurs de Bamako. Menés au score, suite à un penalty imaginaire accordé par l’arbitre de la rencontre, le Nigérien Ali Moussa dans l’ultime minute de la première période, les coéquipiers de Salhi ont su trouver les ressources nécessaires pour revenir au score, malgré une forte chaleur. 63’, Bechou remet les pendules à l’heure. Un but qui vaut son pesant d’or en prévision du match retour. «Il est clair que ce résultat n’est pas à notre avantage. Il faut savoir que nous avons préparé cette rencontre dans des conditions difficiles. Je pense que ça va être difficile de se qualifier à Alger», a déclaré le coach Malien Drame. De son côté, le technicien marocain Taoussi s’est réjouit de ce nul et du but inscrit à l’extérieur. «On s’est préparé pour revenir avec la victoire de notre déplacement au Mali. Nous avons réalisé un bon match nul. Le but de Bechou aura son importance pour le match retour. L’équipe est sur une bonne dynamique. Je suis satisfait de la réaction de mes joueurs», a-t-il souligné à la fin de la partie. De son côté, l’Entente de Sétif s’est baladé sur son terrain face à la modeste formation de l’Olympic Real de Bangui, en Ligue des Champions. Les coéquipiers de Hadiouche, auteur d’un hat-trick, se sont imposés par le score fleuve de 6 à 0 face au représentant de la république Centre Afrique. Un score qui permet à l’ESS d’aborder tranquillement le match retour. «Je suis très satisfait du résultat de la rencontre. Ça va nous permettre d’être à l’aise en prévision de match retour à Bangui. Cela dit, je suis surtout content par rapport au comportement et au rendement de mes joueurs qui se sont libérés», a indiqué Benchikha avec l’ESS, dont c’est le premier succès toutes compétitions confondues. Le coach de l’ORB a, quant à lui, soulevé le manque d’expérience et de compétition de son team. «Notre championnat national n’a toujours pas débuté. L’équipe manque de compétition et de rythme. C’était très difficile de maintenir la cadence face à une équipe plus en jambe, qui a beaucoup plus d’expérience», a déclaré Momo Kouamas. Par ailleurs, le Mouloudia s’est incliné, au Congo sur le score de 2 à 0, face à la formation d’Otoho. Après avoir résisté en première période, les coéquipiers de Hachoud ont cédé dans la dernière demi-heure. Les conditions climatiques et l’arbitrage scandaleux du Camerounais Blaise Yuven, qui a privé le MCA de deux penalties flagrants, ont eu raison des protégés du technicien français Bernard Casoni. 61’, Cissé, dans une position de hors jeu, donne l’avantage aux locaux. 78’, Obassi contrôle la balle de la main avant de tromper la vigilance de Chaouchi et d’inscrire un second but pour les Congolais. «L’AS Otoho n’était pas meilleure que nous. Les décisions de l’arbitre, en seconde période, ont fait la différence. Il a réussi à déstabiliser mes joueurs et à les faire sortir du match. Aussi, nous avons raté deux belles occasions de scorer. J’aurais bien voulu qu’on inscrive au moins un but. Cela nous aurait bien aidés pour le match retour», a déclaré le coach du Mouloudia, visiblement déçu de l’issue de cette confrontation. L’USMA, pour sa part, a été exemptée du premier tour de la coupe de la CAF.

Rédha M.