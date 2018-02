Salon International Sécurité et Prévention Routières du 13 au 15 février : Les conduites à tenir

Organisée par le Centre national de la prévention et de la sécurité routières (CNPSR), à la Safex, sous le parrainage du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, cette première édition qui regroupe des spécialistes nationaux et étrangers vise à sensibiliser de près le citoyen algérien en général et les automobilistes en particulier quant aux dangers de la route.

S’inscrivant dans le cadre des actions engagées par les différents acteurs intervenant dans le domaine de la prévention et de la sécurité routières, ce 1er Salon international a pour objectif d’améliorer la sécurité des conducteurs et de réduire la mortalité routière, un enjeu stratégique pour les entreprises, particulièrement en Algérie.

Selon les organisateurs du Salon, c’est un espace de partager d’expérience en matière de prévention et de sécurité routières, à travers les actions de lutte contre l’insécurité routière, dans le but de converger vers un objectif commun : zéro accident dans un avenir proche.

Le Centre national de la prévention et de la sécurité routières a réalisé d’importants progrès en matière de sécurité routière, à travers de nombreuses actions menées dans ce sens. L’organisation de ce Salon tnternational «Route et Sécurité Expo» s’inscrit dans la poursuite de ces efforts dans les prochaines années. Les spécialistes du domaine soulignent la nécessité de multiplier les actions d’information, de sensibilisation et d’éducation sur la prévention routière, l’une des missions du centre qui ne ménage aucun effort pour inculquer les bonnes pratiques à adopter au volant. Pour ce faire, le CNPSR a initié plusieurs opérations et campagnes de sensibilisation relatives à la prévention et à la sécurité routières, en mobilisant différents moyens, notamment les supports médiatiques, pour sensibiliser les automobilistes. Durant trois jours, les participants à cet important rendez-vous sont appelés à innover en vue de contribuer efficacement au processus de lutte contre l’hécatombe routière, afin de réaliser des progrès vers la vision «zéro accident».



3.639 morts sur les routes en 2017



« Pas moins de 3.639 personnes ont trouvé la mort et 36 287 autres ont été blessées dans 25.038 accidents de la route.» Tel est le bilan accablant de l’hécatombe routière enregistré durant l’année 2017.

Ce dernier rapport, établi par le CNPSR, montre bien que le “terrorisme routier” continue d’endeuiller de nombreuses familles en Algérie. En outre, la valeur des dégâts matériels annuellement dépasse 100 milliards DA, selon des statistiques fournies par le laboratoire de transport à l’université de Batna en 2016. Malgré une tendance baissière enregistrée ces dernières années, le nombre d’accidents, de décès et de blessés reste très important.

En effet, le CNPSR a noté, durant l’année 2017, une baisse du nombre d’accidents (-13.23%), du nombre de morts (-08.84%) et du nombre de blessés (-17.54%)», alors qu’en 2016, il a été enregistré 3.992 morts dans 28.856 accidents de la route, précise la même source.

Le bilan des victimes des accidents de la route en Algérie a connu une baisse durant ces dernières années, et ce grâce aux mesures de sécurité routière et aux procédures juridiques rigoureuses contenues dans la nouvelle législation, ainsi qu’aux campagnes de sensibilisation ayant mené à une baisse continue des indicateurs de l’insécurité routière. L’analyse des données fournies par le CNPSR fait ressortir qu’environ 96% des accidents de la route enregistrés durant le premier semestre de l’année précédente sont dus au facteur humain, à savoir l’excès de vitesse, avec un taux avoisinant 22%, outre le manque de vigilance des conducteurs dans les cités urbaines (13.15%), et les dépassements dangereux (6.37%).

La tranche d’âge 18-29 ans constitue les conducteurs les plus impliqués dans les accidents de la circulation. Selon les statistiques fournies par le CNPSR, les conducteurs titulaires de permis de moins de 2 ans sont impliqués dans 27% des accidents.

Malgré les actions entreprises par les pouvoirs publics en vue d’endiguer ce fléau, les statistiques établies restent insuffisantes, d’où la nécessité de conjuguer les efforts pour lutter contre les causes majeures des accidents routiers, notamment les facteurs humains.

Kamélia Hadjib