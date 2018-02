Suite aux abondantes chutes de neige : Trafic routier perturbÃ©

Les fortes chutes de neige, enregistrées ces derniers jours dans le nord du pays, n’ont pas été sans conséquences sur l’état routier, dont plusieurs axes étaient encore fermés, hier, à la circulation, selon des points de situation donnés par les services de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile. Ainsi, une dizaine de wilayas ont vu leurs routes coupées ou, au mieux, difficilement praticables.

Il s’agit de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Sétif, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Médéa, Bouira, Blida et Boumerdès. Au total, 10 routes nationales étaient fermées dont cinq reliant les wilayas de Tizi Ouzou à Bouira, trois à Bejaia et une RN à Médéa et Boumerdès. Quant aux chemins de wilayas, on comptait jusqu’à hier, 22 axes impraticables en raison de l’enneigement des chaussées.

À Bouira, par exemple, la RN 33 reliant le chef-lieu de wilaya à la station climatique de Tikjda et la RN 30 reliant M’Chedallah à Tizi-Ouzou étaient coupées à la circulation hier en raison des fortes quantités de neige qui se sont abattues sur la région.

À Tizi Ouzou, c’est la RN 15 reliant le chef-lieu de wilaya à Bouira a été fermée au niveau du col de Tirourda, de même que la RN 33 reliant la commune des Ouacif à El- Asnam (Bouira), coupée au niveau de Tikjda. La RN 26, reliant Tizi Ouzou et Akbou (Bejaïa) était toujours fermée à la circulation, hier. Au niveau de l’autoroute Est-Ouest, à Djebahia plus précisément, la circulation automobile a été rétablie hier après une nuit de samedi très difficile. Idem à Ain Defla où des centaines d’automobilistes ont dû passer la nuit de samedi à dimanche, bloqués dans leurs véhicules à cause du verglas qui a rendu impossible la circulation entre Khemis Miliana et Boumedfaâ. À Médéa, les routes nationales numéros 1, 18 et 62 ont été grandement perturbées, notamment l’axe reliant les gorges de la Chiffa jusqu’à Hamdania où la neige d’une épaisseur de 20 cm a coupé la circulation alors qu’à M’sila, on compte la fermeture de la RN 89 entre Djebel Messaad et El-Hamel. En revanche, la RN 46 reliant S’lim et Lemlilhia (Djelfa) a été réouverte à la circulation après plusieurs heures de fermeture due à la neige et le verglas. Le trafic sur cet axe a été paralysé tôt dans la matinée et les services de la direction des travaux publics de la wilaya de Djelfa sont intervenus en utilisant des chasse-neiges pour rétablir le trafic routier. Concernant les chemins de wilayas, la situation est beaucoup plus compliquée et des dizaines d’axes routiers sont fermés à la circulation. On pense au CW 14 reliant la RN 24 à la commune de Bordj Oukhris (Bouira), au CW 24 reliant Bordj Oukhris à Sidi Aïssa (M’sila), au CW 34 reliant Adekar à Toudja (Bejaia), au CW 16 et la route communale 100 respectivement à Taskriout et Bordj Mira (Bejaia), au CW 01 entre Nadora et Douar Aïn El-Kesni (Tiaret), au CW 238 entre Tizi Mehdi et Médéa ainsi que le CW 49 au lieu-dit Mermoucha, dans la wilaya de Blida.

À Jijel, des routes de wilaya sont fermées depuis le week-end, à l’image du CW 135 reliant les communes de Boussif Ouled Askar et Bordj T’har et du CW 137 reliant les communes de Selma et d’El-Aouana ainsi que la route menant de la commune d’Erraguène à la mechta El Marsaâ. À Sétif enfin, le CW 45 reliant les communes de Bousselam et Beni Mouhli n’était toujours pas rouverts à la circulation hier matin.

D’autres part, on apprendre des services de la Protection civile que les chutes intenses de neige ont causé, dans la nuit de samedi à dimanche, dans la wilaya de Tissemsilt, de grandes difficultés dans le trafic, avec de nombreuses routes bloquées. Accompagné d’une vague de froid et de verglas, les chutes de neige ont paralysé totalement le trafic sur la RN 65 entre Théniet El-Had et Hassania, à la frontière de la wilaya d’Ain Defla, en plus du trafic sur les tronçons de la RN 60 entre Bordj Émir Abdelkader et Theniet El- Had, RN 14 entre Theniet El Had-Layoune, la RN 19 entre Bordj Bounaâma et Lazhariya, ont indiqué les mêmes sources. Par ailleurs, une paralysie totale de la circulation au niveau du chemin de wilaya CW 5 reliant Theniet El-Had et Sidi Boutouchent a été enregistrée dans la nuit de samedi. Des difficultés de circulation sur les CW 21, 6 et 2, provoquant un encombrement de la circulation, notamment pour les véhicules de transport de voyageurs desservant les lignes de ces communes. Les efforts des directions locales des travaux publics, de la Protection civile et des services communaux se poursuivent pour rouvrir ces axes, en utilisant des chasse-neiges et du sel.

D’autre part, les mauvaises conditions climatiques ont également causé un accident de la circulation, survenu aux premières heures de la journée du dimanche, sur le tronçon de la RN 19 reliant Ammari et Lardjam. Un véhicule a dérapé sans faire de perte humaine. Selon la station météorologique régionale d’Aïn Bouchekif (Tiaret), la couche de neige a atteint, sur les monts de l’Ouarsenis et d’El-Medad (Theniet El-Had) Bordj Émir Abdelkader, entre 10 à 15 cm, avec une température négative de 2 degrés.

S. A. M.

-----------------------////////////////////////

Déneigement des sections de la RN N 1

M.Zaalane s’enquiert de visu à Médéa



Le ministre des Travaux publics et du Transport, M. Abdelghani Zaalane, s’est déplacé hier, en fin d’après-midi, à Médéa, pour s’enquérir de visu des opérations de déneigement à travers différentes section de la route nationale N 1, reliant les régions du nord du pays au sud. M. Zaalane s’est arrêté, au cours de son déplacement, au niveau des lieu-dit Cheikh Benaissa et Douara Zerka, à la sortie nord de la ville de Médéa, ou un exposé détaillé sur la situation du réseau routier, après les dernières intempéries, ainsi que les moyens d’intervention mobilisés par la direction des travaux publics, afin de maintenir ouverte à la circulation l’ensemble des routes nationales qui traversent la wilaya. Le ministre a mis l’accent, à l’occasion de cette brève visite, sur l’impératif de maintenir en état d’opérabilité les moyens, tant humains que logistiques, et d’être constamment en alerte, de façon à pouvoir faire face à ce type de situation. Des orientations ont été données sur place par le ministre aux responsables des travaux publics pour anticiper certaines difficultés qui pourraient provoquer des perturbations sur le trafic routier et d’être en mesure d’intervenir, dans toute situation. M. Zaalane a rappelé que son département ministériel suit de très près l’évolution de l’état du trafic routier, durant cette phase d’intempéries, assurant que tous les moyens sont mis en place afin d’éviter toute perturbation importante de la circulation à travers les principaux axes routiers du pays. (APS)