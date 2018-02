Forum arabe sur les finances publiques, M. Raouya : Â« Des mÃ©canismes de sauvegarde du pouvoir dâ€™achat Â»

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a pris part au 3e Forum arabe sur les finances publiques et au 6e Sommet gouvernemental mondial, a indiqué hier un communiqué de ce ministère.

M. Raouya a présidé, à ce Forum arabe sur les finances publiques, la session portant sur les évolutions macroéconomiques et leur impact sur les pays arabes. Cette session a examiné les récentes évolutions économiques mondiales et régionales et leurs perspectives, tout en explorant les principaux défis en matière de politique budgétaire.

Il a, à cet effet, indiqué que suite au ralentissement de la croissance économique régionale en 2017, le soutien de la croissance inclusive et le renforcement de la stabilité macroéconomique sont des priorités politiques essentielles pour de nombreux pays arabes. Il a également signalé que la reprise économique attendue dans la région au cours des prochaines années et la récente reprise cyclique de l’activité mondiale offrent une occasion pour concrétiser ces priorités politiques, avec des réformes structurelles et une politique budgétaire propice à la croissance. Par ailleurs, M. Raouya a pris part au 6e Sommet gouvernemental mondial, dont l’ouverture a été assurée par Cheikh Mohamed Bin Rashed Al Maktoum, vice-président des Emirats arabes unis, président du Conseil des ministres et gouverneur de l’émirat de Dubai. En marge du Sommet, M. Raouya a participé à la réunion à huis clos des ministres arabes des Finances. Cette réunion s’est concentrée sur la modification des modèles socioéconomiques en réponse aux changements technologiques et démographiques, à la mondialisation et au nouvel environnement de prix du pétrole. De nombreux pays de la région «sont aux prises avec le dilemme selon lequel leurs modèles socioéconomiques traditionnels, fondés sur le rôle de l’Etat en tant qu’employeur principal et fournisseur de subventions et d’avantages énergétiques ou sociaux importants, doivent être modifiés», note le communiqué. «Des mécanismes doivent être mis en place pour sauvegarder le pouvoir d’achat des populations concernées», poursuit la même source. Lors de cette séance, M. Abdelahamid Al Tair, ministre d’Etat aux Affaires financières des Emirats arabes unis, a rappelé l’importance de la problématique de cette rencontre qui porte sur «la réforme des finances publiques dans le monde arabe: défis et opportunités». Cette importance «est dictée par les évolutions économiques et financières au niveau régional et international et les défis qu’elles imposent pour les politiques financières des pays arabes», ajoute le communiqué. Ce Forum a vu la participation de Mme Christine Lagarde, Directrice générale du FMI. (APS)