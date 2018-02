M. Abderrahmane Benkhalfa, expert financier et ancien ministre des Finances : Â« Le ciblage des subventions est indispensable Â»

«Avec le ciblage, l’Algérie peut faire jusqu’à 70% d’économie sur les 1.700 milliards de DA consacrés aux subventions.» C’est du moins ce qu’a estimé l’expert financier et ancien ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, tout en précisant, que la révision du système des subventions est une nécessité pour l’économie afin de combler le déficit budgétaire et relancer un nouveau modèle économique basé sur des prix réels S’exprimant sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, le même intervenant souligne que le ciblage des subventions est indispensable dans la conjoncture actuelle, précisant que ces subventions ont un «coût budgétaire très important», et elles causent un désordre sur le marché du fait que les prix appliqués ne sont pas réels, causant même un blocage de l’investissement.

Il a indiqué dans le même ordre d’idée, qu’il était nécessaire de faire intervenir tous les acteurs de l’économie nationale et toutes les parties de la société pour pouvoir s’exprimer. Aussi, pour garantir le caractère social de l’Etat, Benkhalfa souligne qu’il y a trois séries de mesures que les pouvoirs publics doivent prendre en considération. «Il ne faut pas toucher les secteurs régaliens, la gratuité de l’éducation, de la santé et de l’université, car cela est une option politique sur laquelle le Chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika, insiste. En deuxième lieu, il faut que l’investissement public augmente pour renforcer le marché de l’emploi, qui est déjà soutenu.

Il faut aussi cesser d’être timide vis-à-vis de l’investissement direct étranger (IDE) qui peut apporter beaucoup à l’économie nationale. En troisième lieu, il faut instaurer un filet de compensation pour protéger les plus diminués et qui pourrait toucher 9 à 10 millions d’Algériens qui ont un revenu moyen ou faible», a indiqué l’ancien ministre des Finances. Pour concilier entre l’efficacité économique et la justice sociale, Abderrahmane Benkhalfa pense qu’un agenda doit être instauré pour définir les priorités. «Il faut un recul progressif sur les subventions bien calculé et l’instauration d’un agenda est important et ne doit pas changer avec la conjoncture. Quand le gouvernement décide sur une durée, celle-ci ne doit pas être changée.

Cet agenda doit constituer un contenu bien étudié et un mur de protection des populations qui ont des revenus faibles.» Et d’ajouter qu’il faut «une gestion active de ce système, même si c’est nécessaire de faire intervenir des entreprises privées.» Sur une question sur la possibilité de toucher aux dépenses de l’Etat, l’expert financier a souligné que le budget de fonctionnement de l’Etat qui s’est stabilisé à 4.000 milliards de DA depuis quatre ans (LF 2015) et «le budget de l’équipement qui a changé, tant mieux, parce que cela fait travailler les Algériens. Ce qu’il faut, c’est faire des économies sur le budget de fonctionnement en enlevant certaines subventions on pourra peut-être ensuite augmenter progressivement certains salaires», et il y a également «une économie à faire parallèlement et une redistribution de l’autre côté, au lieu d’avoir un système de subvention qui touche tout le monde».

A propos des économies que le pays peut faire en supprimant le système des subventions, Abderrahmane Benkhalfa a déclaré que «dans certains pays qui ont appliqué cela et en fonction du retour de leur expérience, l’Algérie peut faire jusqu’à 70% d’économie sur les 1.700 milliards de DA consacrés à cela, mais cela doit être accompagné d’un ciblage fin», et d’ajouter que cela peut aboutir à des ajustements salariaux sous forme de compensation, sans tout de même avoir un déficit budgétaire. Pour rappel, le ministre du Commerce ainsi que celui des Finances ont exprimé la volonté du gouvernement d’aller d’ici deux ans vers un autre système de subventions, basé sur des aides ciblées.

