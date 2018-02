Gestion cohÃ©rente des MarchÃ©s publics : PrÃ©server les deniers de lâ€™Etat

C’est en présence du wali de Sétif, du président de l’APW, de la présidente de la cour, du procureur général, du bâtonnier national de l’Ordre des avocat, de la présidente du tribunal administratif et des représentants des services de sécurité, responsables de différentes corporations patronales, que s’est tenue à Sétif, une journée d’étude régionale consacrée aux marchés publics.

Cette rencontre de formation, la première du genre à être organisée au club des avocats, au lendemain des élections locales du 23 novembre 2017, a également réuni les présidents d’APC nouvellement élus, les chefs de daira, des magistrats et avocats ainsi que les secrétaires généraux des communes, les chefs d’entreprises et bureaux d’étude.

Placée sous le haut patronage du ministre de l’intérieur et de collectivités locale et de l’urbanisme et du ministre de la justice garde des sceaux et organisée conjointement par la wilaya en coordination avec les instances de la justice et le bâtonnat des avocats cette journée qui traite du thème d’actualité lié aux marché publics, n’a pas été sans faire l’objet de la plus haute attention de tous les participants élus notamment qui ont mis à profit les communications présentées et les débats engagés pour consolider leurs acquis en la matière et aller dans le sens d’une gestion cohérente des deniers publics fondée sur la déontologie et l’éthique.

Le wali, intervenant après l’ouverture des travaux, n’a pas manqué de souligner les objectifs d’une telle rencontre, destinée à apporter tous les éclaircissements nécessaires inhérents aux textes réglementaires qui régissent l’organisation et la prise en charge de ce volet important dans la gestion des collectivités locales.

Il se félicitera des efforts et de la coordination qui ont prévalu dans l’organisation de cette journée qui s’intègre dans le programme mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales et des décisions prises par le ministre à l’effet d’assurer aux élus locaux, une formation et un accompagnement qui vont dans le sens de la préservation de la chose publique et des aspirations du citoyen.

Auparavant Mme Zoubida Daoud ,la présidente de la cour de Sétif, fera état de la place des mécanismes de contrôle régissant les marchés publics et appellera les participants à cette journée d’étude à faire preuve d’un haut degré de conscience dans la gestion et la préservation des deniers publics. L’Algérie dira t-elle, est un bien sacré entre les mains de tous et chacun doit faire preuve d’intégrité dans la gestion des deniers publics pour la promotion de l’économie. Pour sa part Djilali Belala, le procureur général ne manquera pas de dresser un tableau de la situation qui a prévalue durant les années antérieures et appeler les présidents d’APC à mettre toujours en œuvre les règles et procédures en la matière qui régissent la gestion des marchés publics. Comme il conseillera les élus présents de se référer toujours au conseil réglementaire d’un expert ou un spécialiste en la matière et mettre à profit toutes les conférences prononcées à l’issue de cette journée d’étude à l’issue de laquelle le décret 15-247 du 16 septembre portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public sera largement débattu dans son adaptation aux mutations économiques.

F. Zoghbi