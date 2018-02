Future usine dâ€™assemblage Peugeot-CitroÃ«n dâ€™Oran : 30% des piÃ¨ces de rechange seront fournies par lâ€™Iran

Le constructeur automobile français Peugeot-Citroën PSA Group vient de parapher un contrat de partenariat avec le principal constructeur automobile iranien, Iran Khodro (IKCO), pour se procurer 30% des pièces de rechange pour sa future usine d’assemblage d’Oran, a indiqué le site d’information iranien, PressTv.

Selon Mohammad Reza Najafi-Manesh, membre du conseil d'administration de l'Iranian Auto Parts Manufacturers Association « le contrat en question signé entre les deux parties stipule que pas moins de 30% des pièces nécessaires à la production dans l’usine Peugeot Citroën Production Algérie devraient provenir d'Iran ».

Par ailleurs, le même responsable a indiqué que « les fabricants iraniens de pièces d'automobiles participeront à la Foire commerciale internationale d'Equip Auto Algérie pour les pièces de rechange, l'équipement, les services et la maintenance des véhicules automobiles et industriels qui débutera le 28 février ».

Il est utile de rappeler que le mois dernier, le vice-président exécutif achats de PSA, Yannick Bézard, a invité Iran Khodro à s'installer en Algérie où Peugeot lance une unité de fabrication. Peugeot a signé une joint-venture d'environ 100 millions d'euros en novembre dernier pour produire des voitures destinées au marché algérien, la ligne de production devrait être opérationnelle en 2019, les opérations locales commençant progressivement à partir de 2018.

A titre de rappel, "l’usine Peugeot, qui sera installée à Oran, fabriquera son premier véhicule au cours de l’année prochaine. La capacité totale de cette usine sera de 75.000 unités/an à terme", a indiqué à l'APS le Directeur du Groupe PSA, chargé de l’Afrique et du Moyen-Orient, Jean-Christophe Quémard. Le même responsable avait ajoutera que le capital de la société est réparti selon la règle 51/49%, et ce, à hauteur de 20% pour l’Entreprise nationale de production de machines-outils Algérie-PMO Constantine, de 15,5%pour le Groupe privé Condor et de 15,5% pour un opérateur pharmaceutique algérien (Palpa Pro), pour la partie algérienne, et de 49% pour PSA, pour la partie française. L’objectif de ce projet est de développer une filière automobile complète en Algérie, assure le même responsable qui relève que les équipementiers de Peugeot, qui s'implanteront également en Algérie, développeront d’autres partenariats avec des opérateurs algériens pour créer un tissu industriel et aller et delà des 40% du taux d’intégration. Estimant que le marché algérien est "très important" pour le Groupe PSA, M. Quémard souligne que cette usine permettra la création de 1.000 emplois directs, et des milliers d’autres indirects.

Contrairement aux autres postulants pour le lancement d’unités de production d’automobiles, engins de travaux publics, motocycles et poids lourds, les projets de l’usine Peugeot Citroën Production Algérie (PCPA) et l’usine Soprovi (Renault Trucks/Volvo Trucks), ont été finalement validés par le Conseil National de l’Investissement (CNI).

Le constructeur Peugeot Algérie viendra rejoindre ainsi les six opérateurs en activité dans le segment du véhicule particulier à savoir Sovac Production, Renault Algérie Production, Tahkout Manufacturing Company (TMC) pour la marque Hyundai, Peugeot Algérie et GMI pour KIA. Ajouter à cela, la marque chinoise Chery dont deux modèles seront assemblés en premier lieu par le partenaire algérien le Groupe Mazouz (GM-Trade).

