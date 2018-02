Industrie militaire : Une opÃ©ration de qualitÃ©

Un total de 771 bus et camions multifonctions de marque Mercedes-Benz ont été livrés, hier, par la société Algerian Motors Services-Mercedes-Benz (SPA AMS-MB) de Rouiba au profit de la Direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale (MDN), et d'entreprises économiques publiques et privées, a indiqué un communiqué du MDN.

Ce lot comporte 454 camions et bus destinés à la Direction centrale du matériel relevant du MDN et 317 autres pour des entreprises économiques publiques et privées, précise la même source. "Cette opération de qualité intervient en concrétisation des objectifs tracés par le Haut Commandement de l'ANP visant la création d'un tissu économique intégré et démontre les avancées enregistrées par l'ANP dans divers domaines", souligne le communiqué. Elle s'inscrit également dans le cadre de "la poursuite de la concrétisation du programme de relance économique initié par le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à redynamiser et à encourager la production nationale, et en exécution des instructions du général de corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, relatives au développement des différentes industries militaires, notamment l'industrie mécanique, pour la satisfactions des besoins des structures de l'Armée nationale populaire et des différentes entreprises économique publiques et privées", ajoute la même source.

Pour rappel, plus de 13.000 véhicules, tous types confondus, ont été produits en Algérie jusqu'à maintenant par les sociétés de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz relevant du ministère de la Défense nationale (MDN). Trois sociétés à capitaux mixtes avaient été créées en juillet 2012 dans le cadre de la mise en œuvre de protocoles d’accords algéro-émirati-allemands pour le développement de l’industrie mécanique nationale. Il s’agit de la Société algérienne de production de poids lourds de marque Mercedes-Benz/SPA de Rouiba, de la Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz/SPA/Tiaret, et de la Société algérienne de fabrication de moteurs de marque allemande (Mercedes-Benz, Deutz et MTU) SPA/Oued Hamimime (Constantine). La Société AMS-MB de Rouiba est chargée, quant à elle, de la livraison et de la distribution des véhicules fabriqués par ces joint-ventures.