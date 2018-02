Le président de l’Anpe, Invité de notre Forum : « Préserver le droit de l’élève à la scolarité »

Le CNAPESTE refuse de présenter la plateforme de ses revendications à l’opinion publique.

Les mesures décidées à l’encontre des grévistes sont dictées par les lois régissant les relations de travail.



Le président de l’Association nationale des parents d’élèves (ANPE) a annoncé, hier au Forum d’El Moudjahid, que le bureau de l’Association a adressé une requête au Président de la République le sollicitant pour «l’octroi, au ministère de l’Éducation nationale, le statut de souveraineté», comme il a fait part de la décision de l’ANPE de déposer des plaintes devant les tribunaux de Blida et de Béjaïa, pour dénoncer le CNAPESTE, qui “prive nos enfants d’un droit fondamental, celui de la scolarité”.

Octroyer à l’Éducation nationale, le statut de secteur souverain, une des principales revendications de l’Association nationale des parents d’élèves (ANPE), inscrite dans son programme d’action, depuis sa création. Une revendication légitime face à l’anarchie que connaît l’école algérienne, et ce depuis la création de 11 syndicats à l’origine de grèves cycliques. «Si le recours à la grève est un droit constitutionnel», la grève illimitée n’existe nulle part, s’insurge Ahmed Khaled contre le CNAPESTE qui a pris des milliers d’élèves, et notamment ceux des classes d’examen, en otage, pour des raisons futiles.

Ce syndicat, qui a appelé au débrayage, présente une plateforme de 7 revendications, explique le conférencier, mais refuse de la présenter à l’opinion publique, pour la simple raison qu’elles sont, selon lui, sans fondement. À Blida, dit-il, les grévistes demandent le départ de la directrice de l’éducation de la wilaya, à Béjaïa, ils veulent la suspension de deux chefs de service de la direction de l’éducation, sous prétexte qu’ils n’ont pas finalisé le traitement de régularisation de 7.000 dossiers. Opération difficile à mener du fait que cette direction a été à deux reprises saccagée, et des ordinateurs détruits. À Boumerdès et à Bordj Bou-Arréridj, les enseignants affiliés à ce syndicat ont suivi le mouvement, par solidarité. En plus, souligne l’invité de notre Forum, ce syndicat refuse toute médiation. Toutes les tentatives de l’ANPE se sont avérées vaines. Sans vouloir être taxé de complaisant, le président de l’ANPE défend le département de Benghebrit, qui, dit-il, n’a jamais fermé les portes du dialogue. Sans lésiner sur les mots, dans la lettre, on peut lire : «Ni le dialogue avec les partenaires sociaux, initié en méthode de travail par Madame la ministre, ni l’élaboration et l’adoption de la charte d’éthique du secteur n’ont permis de raisonner ces syndicats les plus vindicatifs. Leurs revendications légitimes ont de tout temps été satisfaites par l’État algérien. Seulement, certains avancent des revendications étrangères au contexte scolaire et éducatif, ce qui a pour conséquence l’apparition de conflits locaux souvent violents.» Ahmed Khaled, ancien professeur de mathématiques, dit qu’il n’a rien contre les enseignants, et que son objectif n’est pas de voir les syndicats retirer leur agrément. Mais si l’association a choisi de solliciter le Président de la République, c’est parce que l’école est en péril, et le plus important est de garantir à nos enfants le droit à la scolarité, comme stipulé dans l’article 53 de la Constitution algérienne, et l’article 28 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Et parce que hisser l’Éducation nationale au rang de secteur souverain, à l’image de la Justice et de la Défense nationale, c’est permettre au secteur de retrouver «la stabilité et la sérénité nécessaires à la traduction dans le vécu scolaire de nos enfants». En conclusion, on lit : «Monsieur le Président de la République, la situation de l’école algérienne a atteint un seuil critique. Seule une décision historique de ce genre pourra la sauver, et vous êtes notre ultime recours.» Par ailleurs, le président de l’ANPE trouve les mesures prises par la tutelle — interdiction d’accès aux établissements scolaires aux grévistes, ne pas bénéficier de promotion... — de justes et justifiées, car elles sont dictées par les lois régissant les relations de travail. Ahmed Khaled a profité de son passage au Forum d’El Moudjahid, pour appeler les enseignants grévistes à plus de sagesse et à privilégier les voies du dialogue, pour préserver l’école et les élèves de toute dérive ou dérapage. Il s’agit seulement d’une démonstration de force, car, au mois de mars, sont prévues des élections, le but étant de drainer le plus d’adhérents... À la question de savoir si ce mouvement ne cache pas des arrière-pensées politiques, l’invité du Forum n’exclut pas cette thèse, car ces «sorties» sont devenues récurrentes, dit-il, à la veille de grandes échéances électorales. À propos de la grève menée par les étudiants des ENS, qui en sont à leur troisième mois, le président de l’ANPE propose que ces établissements soient rattachés au ministère de l’Éducation, car c’est le département employeur.

Nora Chergui