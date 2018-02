GrÃ¨ve du CNAPESTE : Les premiÃ¨res sanctions

En réaction à la grève observée, depuis plus de deux mois, par le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation ( Cnapeste), la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghebrit, passe à l’acte et décide d’appliquer rigoureusement la loi à l’encontre des enseignants grévistes.

«Les décisions de radiation concernent, pour l’instant, 580 enseignants à Blida», a assuré la ministre, dans un entretien accordé à la presse, en ce début de semaine.

De ce fait, le département de l’Éducation a commencé à adresser des mises en demeure aux grévistes absents depuis le 26 novembre, ce qui s’est soldé par le retour au travail de milliers d’enseignants, tandis que pour ceux qui ont refusé, des décisions de radiation ont déjà été signifiées. Il faut dire que cette décision intervient après moult appels à la sagesse et au dialogue. «Ceux qui ont été radiés ont atteint la limite de la durée légale, alors que d’autres sont au premier, au deuxième ou au troisième avertissement», a indiqué le ministère, tout en appelant toujours les enseignants à mettre fin à la grève pour éviter la révocation de leur poste.

D’ailleurs, un délai de 15 jours a été accordé aux grévistes affiliés au CNAPESTE, pour mettre fin à leur mouvement de débrayage, notamment dans les wilayas de Blida, Tizi Ouzou et Béjaïa, avec l’assurance que les portes du dialogue restent toujours ouvertes, et que «le secteur de l’Éducation est un secteur sensible, exigeant, solidarité et sérénité». Dans le cas contraire, la tutelle affirme qu’elle sera en mesure d'intenter une action en justice à leur encontre.

Dans cette optique, on apprend qu’à Blida, par exemple, il a été procédé au remplacement de 426 enseignants grévistes par des vacataires qui étaient sur la liste d’attente.



Les syndicats signataires de la Charte d’éthique s’insurgent contre « l’irresponsabilité » du CNAPESTE



Cette impasse dans le dialogue a d’ailleurs fait l’objet d’une rencontre organisée, hier à Hussein-Dey, par les partenaires sociaux signataires de la Charte d'éthique du secteur de l'Éducation nationale.

S’exprimant lors de cette réunion, le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l’éducation (FNTE), M. Farhat Chabakh, a indiqué que cette grève était «injustifiée» et qu’«elle donne une image négative du mouvement syndical devant l'opinion publique». «On a protesté fortement contre la grève illimitée, et on lance un appel à un dialogue constructif et responsable, pour éviter l'irréparable», a-t-il dit

M. Chabakh a fait savoir, dans ce sens, que l’objectif ultime est d’assurer et de soutenir une stabilisation durable du secteur, et placer l’intérêt de l’élève au-dessus de toute considération. «La Charte d'éthique du secteur de l'Éducation nationale, signée le 29 novembre 2015 à Alger, vise, de prime abord, la protection et la sauvegarde de l'école républicaine, dont l'accès gratuit aux enfants algériens est garanti par la Constitution», a-t-il rappelé.

De son côté, M. Belamri Laghlid, représentant du SNAPEP, a exprimé sa crainte quant aux retombées de cette action sur les candidats aux examens de fin d'année. «Nous avons tenté vainement de concilier les deux parties. Malheureusement, nous n’avons pu avoir une réponse positive de la part du CNAPESTE», a-t-il expliqué. D’ailleurs, il a indiqué que l’école algérienne a besoin d’être protégée, et a appelé à la conjugaison des efforts pour surmonter cette crise afin d’épargner l'école du spectre de l'année blanche et de ne pas mettre en péril l’avenir des lycéens

Belamri Laghlid a signalé que «de tels agissements perturbent le travail des commissions nationales à pied d'œuvre dans le secteur de l'Éducation, notamment celle du statut particulier et des œuvres sociales, et les commissions conjointes avec le ministère de l'Éducation nationale». «Ces commissions servent efficacement les intérêts des personnels et travailleurs du secteur, et améliorent leur situation», a-t-il souligné.

Par ailleurs, les partenaires sociaux signataires de la Charte d'éthique du secteur de l'Éducation nationale ont relevé que la ministre de l'Éducation nationale a assuré que les portes du dialogue sont toujours ouvertes, et s'est engagée à prendre en charge leurs revendications qui ne sont pas en contradiction avec les lois de la République. Pour rappel, la Charte d'éthique du secteur de l'Éducation nationale a été signée le 29 novembre 2015 par des syndicats relevant du secteur, et la ministre de l'Éducation nationale, il s'agit de l'Union nationale des personnels de l'Éducation et de la formation (UNPEF), du Syndicat national des travailleurs de l'éducation et de la formation (SATEF), de la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation (FNTE), de l'Union nationale des personnels de l`éducation (UNPE) affiliée à l'UGTA, du Syndicat national autonome des professeurs de l`enseignement secondaire et technique (SNAPEST), du syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement primaire (SNAPEP), du Syndicat national des corps communs et ouvriers professionnels de l'éducation nationale (SNCCOPEN), et du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE).

Sarah A. Benali Cherif