Blida : Plusieurs enseignants regagnent leur poste

La directrice de l’éducation à Blida, Mme Ghenima Aït Brahim, a indiqué, hier à l’APS, que «plusieurs enseignants, en grève depuis la fin du mois de novembre dernier, à l’appel du CNAPESTE, ont rejoint dernièrement leur poste de travail après la menace de prendre des mesures disciplinaires à leur encontre, la grève ayant été déclarée illégale par la justice». «La direction de l’Éducation compte prendre des mesures de radiation et de licenciement à l’encontre des enseignants grévistes qui n’auront pas regagné leur poste de travail après les mises en demeure qui leur ont été adressées», a indiqué la même responsable. Plus de 130 enseignants vacataires ont été mobilisés pour rattraper les cours ratés, au niveau de tous les lycées de la wilaya, a affirmé Mme Aït Brahim, soulignant «que le volume horaire des cours à rattraper a été réduit après cette mesure à deux semaines, qui seront rattrapés dans les prochains jours». Les élèves de terminale poursuivent leur sit-in pour demander la reprise des cours et réaffirmer leur rejet de l’idée de remplacement par des enseignants vacataires. Selon le vice-président de l’Association des parents d’élèves de la wilaya, ce remplacement «est actuellement la seule solution, pour éviter une année blanche». (APS)