Paiement des logements LPA : La CNL chargÃ©e du suivi

S’exprimant hier à la radio Chaîne I, le premier vice-président de l'Organisation nationale des promoteurs immobiliers (ONPI), M. Hassan Merabet, a précisé que la Caisse nationale du logement (CNL) prendra en charge, à partir de mars, toutes les étapes relatives au paiement des logements LPA notamment, et qu’elle s’acquittera également des créances auprès des promoteurs. Aussi, et après avoir rappelé que le paiement s’effectuait par le passé directement auprès du promoteur, le premier vice-président de l’ONPI notera que l’objectif assigné à la nouvelle démarche est en fait d’éviter les transactions douteuses, pouvant éventuellement survenir entre les citoyens et «certains promoteurs immobiliers». M. Merabet, qui insiste sur le suivi rigoureux dont feront l’objet les promoteurs « à travers toutes les wilayas du pays», a déclaré que «les promoteurs qui ne respecteront pas les délais de livraison des logements seront systématiquement mis sur liste noire», aussi bien par l'administration que par l'ONPI. L’on apprendra également que l'ONPI, qui a pour mission d’accompagner les promoteurs, est en train d’élaborer une base de données permettant de recenser l’ensemble des commerçants assurant la vente des matériaux de construction. L’objectif est de fidéliser le client au commerçant et d’assurer, ainsi, une continuité en approvisionnement. Autre remarque importante à retenir, l’ONPI envisage de prendre contact avec les services du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, dans le but de répondre aux besoins en main-d’œuvre qualifiée en bâtiment, une main-d’œuvre qui sera intégrée au niveau des promotions immobilières, a-t-il proposé. Le logement promotionnel aidé est, faut-il le rappeler, un logement neuf réalisé par un promoteur immobilier, conformément à des spécifications techniques et des conditions financières bien définies au préalable, et tout comme l’AADL, le LPA est destiné aux citoyens au revenu moyen.

Aussi et comme souligné dans le décret exécutif modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 10-235 du 5 octobre 2010, les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d'un logement promotionnel aidé (LPA), a été fixé à 700.000 DA lorsque le revenu est inférieur ou égal à quatre fois le salaire national minimum garanti.