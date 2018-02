Lâ€™instruction de M. Hasbellaoui : Dialogue permanent avec les syndicats de la santÃ©

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Mokhtar Hasbellaoui, a instruit les directeurs des établissements de santé à travers le pays, à l’effet d’engager un dialogue permanent avec l’ensemble des partenaires sociaux relevant du secteur.

«L’ouverture de dialogue avec les partenaires sociaux, de manière constante, permettra sans doute de résoudre les problèmes que rencontrent les travailleurs du secteur au niveau local pour éviter la détérioration de la situation », a souligné M. Hasbellaoui. Dans une instruction adressée aux directeurs de la santé de wilaya, le ministère appelle à l’ouverture d’un dialogue sérieux avec l’ensemble des syndicats du secteur agréés. Désormais, les directeurs de santé sont appelés à tenir des réunions périodiques, une fois chaque mois, avec les représentants des syndicats. Les travaux de chacune de ces rencontres devront être sanctionnés par un compte rendu détaillé à faire parvenir au ministère. En vertu de l’instruction de M. Hasbellaoui, les directeurs de la santé publique, les directeurs généraux des centres hospitalo-universitaires et les directeurs des établissements de santé répartis sur le territoire national sont tous tenus, chacun à son niveau, d’assurer une concertation permanente avec les syndicats agréés, suivant une démarche inclusive.

Le ministère a exhorté en outre les directeurs des établissements hospitaliers à veiller à solutionner les conflits au niveau des structures relevant de leur responsabilité. Des rapports détaillés sur les résultats de chaque réunion devront être transmis à la tutelle. Il est notamment exigé que ces rapports évoquent dans les détails la prise en charge réservée aussi bien aux préoccupations soulevées qu’à celles demeurant encore en instance, à même de permettre à la tutelle d’intervenir en temps opportun et y apporter sa contribution nécessaire.

Dans ladite instruction, il est précisé en outre que l'indice de dialogue social sera pris en considération dans le processus d'évaluation des performances de chaque directeur. Rappelons, par ailleurs, que les propositions émises par la commission intersectorielle présidée par le ministère de la Santé, à l’effet de trouver un terrain d’entente avec le Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), traduisent dans leur ensemble la réelle volonté affichée par la tutelle quant à fournir une réponse adaptée aux doléances exprimées.

Il reste toutefois que cette disposition du ministère à entretenir une concertation régulière avec ses partenaires sociaux, soit les syndicats du secteur, ne semble pas suffire pour assainir de façon définitive le dossier des médecins résidents. Pour cause, le CAMRA, toujours «accroché» à l’idée de poursuivre son débrayage, appelle à une grande manifestation pacifique nationale, aujourd’hui, à Alger.

Notons que la plateforme de revendications comprend 24 préoccupations dont plusieurs ont été acceptées, y compris le regroupement familial, l'accès aux œuvres sociales, le droit de bénéficier d'une journée pédagogique, l'association d'un représentant du corps à la commission chargée de leur affectation dans les régions, et d'un autre représentant, selon la spécialité, aux commissions nationales d'experts.

Kamélia Hadjib