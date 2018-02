A lâ€™occasion du 39e anniversaire de la rÃ©volution islamique iranienne : Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite son homologue iranien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Président iranien, Hassan Rouhani, à l’occasion du 39e anniversaire de la Révolution islamique iranienne dans lequel il lui a réaffirmé son entière disposition à poursuivre l'action commune pour la consolidation des relations de coopération privilégiées entre les deux pays et leur promotion à de plus hauts niveaux. «Il m’est particulièrement agréable au moment où le peuple iranien frère célèbre le 39e anniversaire de la Révolution islamique iranienne de vous adresser, au nom du gouvernement et du peuple algériens et en mon nom personnel, mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux, priant Dieu de vous accorder santé et bien-être et davantage de progrès et de prospérité au peuple iranien frère, sous votre direction éclairée», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette occasion pour exprimer ma profonde satisfaction quant au niveau des relations d'amitié et de coopération bilatérale privilégiées dans tous les domaines et de réaffirmer ma volonté d’œuvrer, de concert avec vous, à leur renforcement et à leur promotion à de plus hauts niveaux, au mieux des intérêts de nos deux pays et des aspirations de nos deux peuples», indique le Chef de l’Etat.

«Je tiens également à réitérer, à travers vous, mes vœux fraternels et l’expression de toute ma considération au cher frère, le Chef suprême l’Ayatollah Ali Khamenei», conclut le Chef de l’Etat. (APS)