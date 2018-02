Dans la lucarne : Madjer clarifie les choses

Les choses sérieuses vont commencer pour notre sélection nationale de football sous la coupe de Madjer. Il est certain qu’il n’est à la tête de la sélection nationale que depuis le mois d’octobre 2017, juste après le départ d’Alcaraz. Moins de cinq mois après son investiture, il veut profiter au maximum des dates FIFA. Il n’y a que ces dates pour regrouper l’ensemble des joueurs «pros». Il est clair qu’il s’agit d’une très bonne opportunité pour se mesurer à des équipes assez huppées, même si le sélectionneur national ne veut pas «griller» ses poulains. Il a commencé d’abord par une équipe de calibre moindre, la Tanzanie, avant de passer aux plus forts. Pour cela, il a ainsi officialisé les dates, mais aussi les adversaires contre lesquels notre «onze» national va se mesurer aux mois de mars et juin. Là, il faut dire qu’il y eut beaucoup de spéculations sur les adversaires des verts. Les uns vous diront qu’on craint de jouer contre les «gros calibres» africains comme le Cameroun, le Nigeria, l’Egypte, le Maroc ou la Tunisie pour ne citer que ceux-là. Là, les gens sont en train de verser dans des conjectures qui restent insignifiantes du fait qu’elles sont loin de la vérité et aussi de la conception de Madjer dans sa propension à donner la meilleure préparation à son équipe. Il faut dire qu’il n’y a pas longtemps, le problème qui s’est posé avec acuité, c’était l’absence de sparring-partner. C'est-à-dire que la FAF, avait-on dit, n’arrive pas à «dégoter» de matches amicaux pour l’équipe drivée par Madjer. La dernière participation de Hakim Medane, le manager général de l’EN, en compagnie de Zetchi et Ould Zemirli, à la dernière AG Ordinaire de la CAF, ponctuée par les élections du Comité Exécutif de la CAF, il y eut des «touches» avec les représentants des fédérations sportives africaines. Par conséquent, il y eut ce match contre la Tanzanie, un adversaire que nous avions rencontré à l’époque de Christian Gourcuf. C’est un bon adversaire, même s’il ne pèse pas lourd par rapport aux autres équipes nationales africaines, notamment les mondialistes. Toujours est-il, comme dirait l’autre, c’était toujours bon d’avoir quelque chose à se mettre «sous la dent». Car, les calendriers sont établis à l’avance, et ce n’est pas toujours facile d’avoir un match amical contre les équipes auxquelles on aspire. Cela concerne l’organisation d’une manière générale. Comme on est en train de changer beaucoup d’entraîneurs, cela fausse quelque part la programmation au niveau de notre équipe nationale. Cette rencontre amicale contre la Tanzanie aura lieu à Alger et plus précisément au stade du 5-Juillet. En soi, on parle déjà de courage de la part de Madjer. Car, le «tribunal», comme on a tendance à le surnommer, reste trop exigeant par rapport aux prestations de notre équipe nationale. Pour cela, il faut être à la hauteur de ses ambitions. Après cette rencontre, les verts devront se déplacer en Autriche afin d’affronter, dans ce pays, l’Iran, une équipe mondialiste le 27 mars prochain. Il est clair qu’il s’agira d’un «gros morceau» contre lequel il faudra briller pour montrer que si on ne s’est pas qualifié pour le mondial russe, ce n’était qu’un accident de parcours. Le troisième et dernier match amical aura lieu en juin à Lisbonne. C'est-à-dire à quelques jours du début du mondial russe, prévu le 14 juin prochain. Ce sera face au Portugal, l’équipe de Cristiano Ronaldo. C’est un match qui est domicilié dans la capitale Lisbonne. Là, on aura une idée sur la valeur de cette équipe nationale drivée par Rabah Madjer et qui escompte remporter le trophée africain en 2019 à Yaounde au Cameroun.

Madjer a également prévu un stage à la fin du mois en cours avec, peut-être, un match amical ce 22 février avec l’EN A’ (les locaux). Il faut dire qu’il veut agir dans la clarté et entourer l’EN de toutes les garanties pour mieux préparer les matches à venir et notamment ce match officiel comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN2019 contre la Gambie en septembre de l’année en cours. Il est certain que rien en sera facile du fait qu’il n’y a plus d’équipe faible en Afrique, puisque le football du continent a connu une hausse qualitative des plus remarquées, saluée par tous.

Hamid Gharbi