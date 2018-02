Ligue 1 (19e journÃ©e) : Le MC Oran nouveau dauphin

Le MC Oran s'est emparé seul de la deuxième place de la Ligue 1 de football, en battant sur le fil le DRB Tadjenanet (3-2) en clôture de la 19e journée, et ayant vu le NA Hussein Dey rater de très peu la victoire à Tizi-Ouzou, en se faisant rejoindre en toute fin de match par la JS Kabylie (1-1) qui reste plus que jamais en danger. Le DRBT avait tenu bon (2-2) jusqu'à la fin du temps réglementaire, et c'est finalement dans les arrêts de jeu qu'il s'est incliné (3-2), sur un but assassin de Gharbi (90'+2) dans un match à rebondissements. Le MCO était à chaque fois le premier à marquer dans ce match, avant de se faire rejoindre au score. Les buts oranais ont été inscrits par Chibane, auteur d'un doublé aux 38' et 61', alors que du côté de Tadjenanet, Marouci avait égalisé la première fois, sur penalty à la 42', et c'est Belmokhtar qui avait ajouté le deuxième but des visiteurs à la 82'. Un précieux succès, au bout du suspense pour les gars d'El Hamri, grâce auquel ils s'emparent seuls de la place de Dauphin, avec 32 points, au moment où le DRBT reste scotché à la place de premier club relégable, avec seulement 18 unités au compteur. Pour sa part, le NA Hussein Dey a commencé par mener au score, grâce à Brahimi (47'), avant de concéder l'égalisation devant l'ex-Usmiste Mehdi Benaldjia (78'). Un score de parité qui n'arrange aucun des deux antagonistes, puisque le NAHD reste 7e avec 27 points, et la JSK 13e, avec 19 unités, soit un petit point d'avance sur le premier relégable le DRBT. Vendredi, le CS Constantine avait conservé le leadership de la Ligue 1, malgré son nul à domicile face à l'USM El Harrach (0-0), alors que le Paradou AC avait ramené une précieuse victoire de son déplacement chez la lanterne rouge, l'USM Blida (1-0) grâce au jeune Bouzok (51'). Pour sa part, l'USM Alger avait raté le coche de prendre la deuxième place en s'inclinant à domicile face à l'USM Bel-Abbès (1-2), alors qu'une victoire l'aurait sensiblement relancé dans la course au titre. Les choses avaient pourtant bien commencé pour les Rouge et Noir, ayant ouvert le score par leur attaquant Marocain, El hajhouj (14'), avant de subir un incroyable retournement de situation, d'abord par Seguer (75'), puis par Tabti (85'). Un résultat qui arrange beaucoup plus les affaires des Belabbassiens, désormais 9es avec 23 points, au moment où l'USMA rétrograde à la 4e place, qu'elle partage avec le voisin du MC Alger, avec 30 unités chacun. Mardi, en ouverture de cette 19e journée, l'Olympique de Médéa avait surclassé le MC Alger (1-0), tout comme le CR Belouizdad, qui avait dominé l'US Biskra sur le même score, au moment où la JS Saoura et l'ES Sétif s'étaient neutralisés (0-0) à Béchar.



Résultats

Olympique Médéa - MC Alger 1-0

JS Saoura - ES Sétif 0-0

CR Belouizdad - US Biskra 1-0

USM Blida - Paradou AC 0-1

CS Constantine -USM El Harrach 0-0

USM Alger - USM Bel-Abbès 1-2

MC Oran - DRB Tadjenanet 3-2

JS Kabylie - NA Hussein Dey 1-1

Classement :

Pts J

1). CS Constantine 39 19

2). MC Oran 32 19

3). JS Saoura 31 19

4). USM Alger 30 19

--). MC Alger 30 19

6). Paradou AC 28 19

7). NA Husseïn Dey 27 19

8). ES Sétif 26 19

9). Olympique Médéa 23 19

--). USM Bel-Abbès 23 19

11). CR Belouizdad 22 19

12). US Biskra 19 19

--). JS Kabylie 19 19

14). DRB Tadjenanet 18 19

15). USM El Harrach 17 19

16). USM Blida 12 19.