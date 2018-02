Hier Ã  Owando : AS OTOHO (Congo-Brazaville) 2 - MCA 0 : Le Mouloudia rate sa sortie

Le Mouloudia d’Alger a complètement manqué, hier après-midi, sa première sortie en tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Il s’est incliné face à l’équipe congolaise de l’AS Otoho, sans réussir à inscrire le moindre but. La défaite par (2-0) est généralement difficile à surmonter. La rencontre a été difficile pour les protégés de Casoni. Sous une chaleur avoisinant les 32°C, les Mouloudéens ne sont pas parvenus à décrocher le résultat escompté, afin de faciliter leur mission lors du match retour au stade du 5-Juillet. Certes, ils ont bien tenu le coup en première période devant un adversaire coriace et sur un terrain difficile à jouer, seulement ils ont flanché lors du second half sous le pressing soutenu exercé dans leur camp par l’équipe adverse. Les Congolais, qui affichent une forme éblouissante en championnat, ont ouvert la marque par Cissé (61’) et ont ensuite doublé la mise par Obassi (78’). Et dire que l’arbitre a privé le MCA d’un penalty évident en première mi-temps, après le fauchage de Derrardja par un joueur de l’AS Otoho (32’). Le milieu de jeu mouloudéen a par la suite manqué un but certain, alors qu’il s’est présenté seul face au portier adverse, avant la fin de la première mi-temps. Soit à un moment propice de la partie (45’). Chaouchi a sorti un match plein, même s’il a encaissé deux buts. L’AS Otoho prend ainsi une bonne option pour la qualification, en attendant le match retour à Alger. Pour Hachoud and Co, il faudra sortir le grand jeu dans deux semaines au stade du 5-Juillet devant leur grand public, pour espérer remonter le score, renverser la vapeur et arracher la qualification. Ils en seront capables, on l’espère bien, du moment que les conditions seront toutes autres et bien plus favorables pour eux. La balle est dans leur camp. Sachant que la direction du club accorde une importance primordiale à la Ligue des champions, il devient impératif pour Mebarakou et ses coéquipiers de faire en sorte d’atteindre la phase des poules. On n’en est pas encore-là. Avant cela, il faudra se montrer capable d’écarter de leur chemin l’AS Otoho, pour poursuivre la phase préliminaire qui conduit à ladite phase. C’est donc fort déçus de la défaite au Congo et déterminés à ne pas se faire éliminer aussitôt de la plus prestigieuse des compétitions continentales des clubs, que le Mouloudia doit impérativement sortir le grand jeu dans deux semaines face à ce même adversaire qui ne lui est désormais plus inconnu. Le grand match de vendredi contre le CSC, leader du championnat, tombe mal pour les Algérois. Défaits succinctement face à l’O Médéa, puis l’AS Otoho, les poulains du duo Casoni-Saïfi devront montrer qu’ils ont du caractère, des qualités et les capacités de rebondir dans les moments difficiles. C’est cela la marque des grands clubs, et le MCA en est un…

Mohamed-Amine Azzouz