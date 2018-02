Ligue des Champions dâ€™Afrique (1er tour - Aller), ES SÃ©tif 6 - OR Bangui 0 : Lâ€™Entente haut la main

Pour sa première sortie en Ligue des Champions d’Afrique, version 2018, l’Entente de Sétif s’est rassuré.

L’Aigle Noir n’a fait qu’une bouchée du représentant de la République centra- fricaine. Pour le compte du match aller du premier tour de cette prestigieuse compétition continentale, l’ESS s’est imposé par le score fleuve de 6 à 0 face à la modeste formation de l’Olympic Real de Bangui.

L’Entente de Sétif a eu une bonne entame de match. D’emblée, les poulains du coach Benchikha ont pris les choses en main pour aller prendre à la gorge leurs adversaires. 7’, d’une belle reprise de volée à l’intérieur de la surface on manque l’ouverture du score. Le gardien Olympien, qui était bien placé, parvient à se saisir du cuir. 13’, L’arbitre de la rencontre, M. Daouda (Sénégal), accorde un penalty aux Sétifiens suite à une faute d’un défenseur sur Nessakh dans la surface. Hadiouche exécute la sentence et donne l’avantage aux siens. Les joueurs de l’ESS se sont par la suite distingués par leurs nombreux ratages. Cinq minutes plus tard, Rebiai, idéalement placé au point de penalty, rate lamentablement. 29’, le tir croisé d’Ait Ouamar a failli faire mouche. 33’, la balle de Benayad, qui venait de remplacer Nadji (blessé), est repoussée en corner par le gardien. 38’, la tête piquée de Bedrane est renvoyée en corner par le portier. 44’, le heading de Benayad est mal cadré. De leur côté, les visiteurs ont mis beaucoup de temps à rentrer dans le match. Il faut dire que les joueurs de l’Olympic Real de Bangui manquent visiblement de rythme. Le championnat national de la Centre Afrique n’a toujours pas débuté. En prévision du match retour, les Olympiens ont surtout joué la prudence. Adoptant un schéma plutôt défensif (4-5-1), avec un bloc relativement bas, les visiteurs ont opté pour le jeu de contres comme seule arme de riposte. 28’, après un bon contrôle orienté à la limite de la surface, Kelebona manque de peu de surprendre Khairi, contraint à la parade pour dévier le cuir en corner. De retour des vestiaires, les camarades de Ziti ont accéléré un peu plus le jeu pour déstabiliser le bloc défensif adverse. 49’, le coup de tête croisé de Benayad est bien capté par le keeper. 58’, seul au second poteau, Hadiouche double la mise, en trompant facilement le gardien.

Après cette réalisation, l’Olympic Real de Bangui, qui n’a rien d’un foudre de guerre, s’est complètement effondré. 60’, Djahnit porte le score à 3-0, en reprenant superbement de l’intérieur du pied gauche le centre de Hadiouche. 76’, Hadiouche signe son hat-trick, en transformant de fort belle manière le centre de Benayad. 79’, Rebiai aggrave la marque, en glissant la balle entre les pieds du gardien. 90’, Djahnit clôt le festival de buts (6-0), en signant son doublé du jour, après une belle action individuelle. Un résultat très avantageux qui permet au Sétifiens d’aborder la seconde manche en toute tranquillité.

Rédha M.