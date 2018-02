Cyclisme, Championnats du monde sur piste scratch : Yacine Chalal qualifiÃ©

L'international algérien Yacine Chalal, sacré champion d'Afrique sur piste scratch au Maroc, s'est qualifié aux prochains Championnats du monde de la spécialité, prévus du 28 février au 4 mars 2018 en Hollande, a annoncé hla Fédération algérienne de cyclisme (FAC). L'Algérien s'est qualifié par la même occasion à la Coupe du monde sur piste scratch, qui elle se déroulera au mois de novembre, en France. Une compétition pour laquelle s'est qualifié un autre Algérien, en l'occurrence Zineddine Tahir, après avoir décroché la quatrième place aux derniers Championnats d'Afrique, organisés du 7 au 10 février à Casablanca (Maroc). Les sélections nationales (juniors/seniors) ont décroché un total de dix médailles pendant ces Championnats d'Afrique sur piste scratch : (2 or, 3 argent et 5 bronze). Le sélectionneur national, Abdelbasset Hannachi, s'est dit «très satisfait des résultats obtenus au Maroc», ajoutant qu'avec «un total de dix médailles, dont deux en or», il ne peut qu'être «heureux». Les sélections algériennes ont, en effet, sensiblement amélioré leurs résultats par rapport à la précédente édition, disputée en 2017 à Durban (Afrique du Sud), pendant laquelle elles s'étaient contentées d'une seule médaille en bronze, œuvre d'Aïcha Tihar, dans la spécialité course à l'américaine (mixte).