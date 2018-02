Lutte, Championnat dâ€™Afrique (4e journÃ©e) : Trois mÃ©dailles de bronze pour les AlgÃ©riens

La sélection algérienne de luttes associées seniors messieurs (lutte libre) a décroché trois médailles de bronze, samedi soir lors de la quatrième journée des championnats d’Afrique (cadets, juniors, seniors et féminine), organisés du 7 au 11 février à Port Harcourt au Nigeria. Les trios médailles ont été lÆ£uvre d’Abdelhak Kherbache (57 Kg), Fares Lakel (65 Kg) et Chems Eddine Bouchaib (70 Kg), alors que la dernière journée, dimanche, sera consacrée aux épreuves de la lutte gréco-romaine et lutte féminine. A l’issue de la quatrième journée, le total des médailles algériennes s’élève à 29 médailles (11 or, 8 argent et 10 de bronze). Quarante-six athlètes des sélections algériennes des luttes associées cadets, juniors et seniors (garçons et filles) prennent part au rendez-vous africain de Port Harcourt (Nigeria).