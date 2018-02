Coupe du monde 2018 de sabre fÃ©minin (Etape d'Alger- juniors) : Â«Nous sommes satisfaits du niveau de nos escrimeusesÂ»

Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne d'escrime (FAE), Dali Lotfi, s'est félicité du niveau affiché par les escrimeuses algériennes lors des épreuves individuelles de l'étape d'Alger de la Coupe du monde de sabre féminin (juniors), mettant l'accent sur la nécessité de «ne pas leur demander davantage». «Nous sommes satisfaits des résultats de nos escrimeuses qui ont souffert d'un manque de compétition par rapport aux autres escrimeuses», a déclaré le DTN à l'APS au terme des épreuves individuelles. Et d'ajouter : «Nous ne pouvons pas leur exiger de fournir davantage, d'autant que la majorité d'entre elles sont jeunes et manquent d'expérience.» La majorité des escrimeuses algériennes engagées dans cette compétition ont été éliminée dès le premier tour ou lors des épreuves du tableau des 32, exception faite de Boungab Abik qui a été proche de créer une surprise. Les sabreuses algériennes Izem Houda, Mohamed Belkabir Kaouther, Benchekor Naila, Madani Halima et Maaref Sara ont quitté la compétition dès le premier tour, tandis que Atrouz Sara, Belkahla Afnane Djaouaher, Benadouda Chaima furent éliminées lors des épreuves du tableau des 32. Après avoir dépassé le premier tour sans grandes difficultés, l'escrimeuse Boungab Abik, a battu lors des épreuves du tableau des 32 sa compatriote Belkahla Afnane Djaouaher sur un score de (15-8), avant de perdre lors des épreuves du tableau des 16 devant l'italienne Beatrice Dalla Vecchia sur un score de (15-12). L'escrimeuse mexicaine Natalia Botello a décroché la médaille d'or des épreuves individuelles en battant en finale l'italienne Geolia Arbino sur un score de 15-7. La phase de poule des épreuves individuelles a débuté samedi avec la participation de 33 escrimeuses, dont neuf Algériennes. Les sabreuses sont issues de neuf pays. Il s'agit de l'Algérie, de la Belgique, du Burkina Faso, de la Tunisie, de l'Egypte, de l'Allemagne, de l'Italie, du Mexique et du Canada. L'Algérie a pris part à ce rendez-vous à avec neuf escrimeuses, il s'agit de Sarah Boungab Abik, Benchekor Naila, Maâref Sara, Benadouda Chaima, Mohamed Belkabir Kaouther, Atrouz Sara, Madani Halima, Izem Houda Afef Kenzy et Belkahla Afnane Djaouaher. La compétition par équipes a débuté avec la participation de six nations, en l'occurrence l'Algérie, la Belgique, l'Egypte, l'Allemagne, l'Italie et la Tunisie.