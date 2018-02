JS Kabylie : Ce nâ€™est pas encore le bout du tunnel

Les Canaris ne parviennent toujours pas à prendre leur envolée. Désormais, les journées se suivent et se ressemblent pour la formation phare de la Kabylie. Malgré les différents changements opérés à tous les niveaux du club, la JS Kabylie continue à enchaîner les faux pas.

Les protégés du coach Saâdi ont concédé, samedi à domicile, à l’occasion de la 19e manche du championnat de Ligue, le nul (1-1) face au NA Hussein Dey. Bien que le point arraché face au Nasria, dans le dernier quart d’heure, permet aux camarades de Raiah de quitter provisoirement la position de premier relégable, il n’en demeure pas moins qu’ils continuent de flirter avec la zone de danger. L’actuel staff technique, le quatrième depuis l’entame de la saison, ne parvient toujours pas redresser la barre, malgré les renforts arrivés durant le mercato hivernal. Saâdi n’a pas encore trouvé le bon équilibre entre les différentes lignes, et encore moins les solutions nécessaires pour parer aux problèmes d’inefficacité au niveau offensif, dont souffre depuis le début de l’exercice la JSK. « Je n’ai pas d’autres solutions en attaque à part Djabout. Si j’avais Bourahli, je l’aurais aligné», a indiqué le coach des Canaris, à l’issue de la confrontation face au NAHD, en se montrant tout de même satisfait du rendement de ses joueurs dans l’ensemble. «L’équipe a bien réagi après le but encaissé. Il y avait de la volonté chez les joueurs et de la détermination. Nous nous sommes créés des occasions de buts, mais nous sommes tombés sur un bon gardien», a-t-il poursuivi en se montrant plutôt optimiste et serein pour la suite de la compétition. «Je comprends les supporteurs qui souhaitent mon départ. Ils aiment leur club, et leur réaction est tout à fait normale après un tel résultat. Cependant, je tiens à leur dire que je n’y suis pour rien dans la situation actuelle. Lorsque je suis arrivé, le club était déjà en difficulté. Si les responsables de la JSK souhaitent mon départ, je suis prêt à remettre le tablier. Sinon, je veux poursuivre ma mission. J’y crois, à condition de bien négocier les matchs qui restent encore à jouer. Il y a de la motivation et de la détermination chez les joueurs qui veulent sauver l’équipe de la relégation. Nous devons disputer à fonds toutes les rencontres à venir. J’ai d’ailleurs eu une réunion, juste après la rencontre, avec le nouveau président Mellal, à qui j’ai expliqué la situation. Je lui ai fait part de l’état d’esprit des joueurs et rassurer par rapport aux résultats qui seront sans doute meilleurs à l’avenir.» Cela dit, la mission s’annonce plus compliquée que ne le pense le staff technique de la JSK, qui pourrait bel et bien enregistrer l’arrivée de l’ancien international Slimane Raho en renfort. En effet, pour assurer sa survie en Ligue Une, l’unique formation de l’élite, qui n’a encore jamais gouté à la relégation, devra faire preuve de solidité. En effet, sur les six rencontres à l’extérieur qui lui restent à disputer, la JSK sera appelée à aller se mesurer à des formations en danger, à l’image du DRN Tadjenanet, l’US Biskra, l’USM Harrach ou encore le CR Belouizdad.

Rédha M.