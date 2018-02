Grand Angle : Lâ€™Ã¨re de la raison ?

Est-ce le début du dégel dans la péninsule coréenne. Après les menaces d’un embrassement planétaire, les démons de la guerre se sont éclipsés pour laisser place au spectacle offert par les JO d’hiver. Cette accalmie a aussi permis au génie politique de retrouver toute sa plénitude en ces temps de tourmente et de crises multiples. Ainsi, contre toute attente, les deux dirigeants coréens ont fait le buzz de la semaine. L’homme fort de Pyongyang, Kim Jong Un, est allé jusqu’au bout de se que Washington qualifié d’«offensive de charme» en invitant, hier, son homologue de Séoul à un sommet à Pyongyang. Le langage de feu a donc laissé place au discours mondain, voire de bon voisinage… L'invitation a été transmise par Kim Yo Jong, la sœur du dirigeant nord-coréen, en visite au Sud pour les jeux Olympiques inaugurés vendredi, selon un porte-parole de la Maison Bleue, la présidence sud-coréenne. M. Kim est prêt à rencontrer M. Moon «aussi tôt que possible», mais celui-ci n'a pas pour l'heure accepté cette offre. Un tel sommet serait le troisième du genre, après les rencontres entre le père de M. Kim, Kim Jong Il, et les Sud-Coréens Kim Dae-jung et Roh Moo-Hyun en 2000 et 2007, à chaque fois à Pyongyang. Mais il pourrait semer la discorde entre M. Moon, tenant du dialogue avec le Nord, et le président américain, Donald Trump, qui, jusqu'à récemment, échangeait insultes personnelles et menaces apocalyptiques avec M. Kim. La démarche du dirigeant nord-coréen s’inscrit dans une logique toute simple, celle de ramener les différends entre le nord et le sud à une échelle bilatérale loin de l’influence de la Maison-Blanche et de son interférence dans les affaires de la région. D’autant que Washington martèle que le Nord doit prouver avant toute négociation qu'il est disposé à la dénucléarisation quand Kim Jong Un proclame que son pays est désormais un «Etat nucléaire à part entière». Pour bon nombre d’experts, cette invitation a un gout de cadeau empoisonné que le dirigeant sud-coréen aura du mal non seulement à avaler, mais surtout n’aura pas intérêt à rejeter au risque d’incarner aux yeux de l’opinion internationale le mauvais rôle à la solde des Etats-Unis. Cependant un quitus des américains à cette réunion serait synonyme d’une nouvelle entame prélude d’un dialogue entre cette fois-ci Pyongyang et Washington. La politique c’est l’art du possible dit-on. Après 70 ans de tensions qui sait…

M. T.