Un avion russe sâ€™Ã©crase prÃ¨s de Moscou avec 71 personnes Ã  bord : Aucun survivant

Un avion de ligne russe avec 71 personnes à bord s’est écrasé près de Moscou hier peu après avoir décollé de l’aéroport Domodedovo de la capitale russe.

Les 71 personnes qui se trouvaient à bord «sont mortes», a indiqué le parquet russe. «65 passagers et six membres d’équipage se trouvaient à bord de l’appareil, tous sont morts», a annoncé dans un communiqué l’antenne du parquet spécialisée dans les transports, précisant que l’Antonov An-148 avait disparu des radars quatre minutes après son décollage de l’aéroport de Domodedovo. L’appareil Antonov An-148 de la compagnie Saratov Airlines avait décollé en direction d’Orsk, une ville de l’Oural. Il s’est écrasé dans le district Ramenski de la région de Moscou. Selon les agences, des témoins ont vu l’appareil en flammes tomber près du village d’Argounovo, au sud-est de Moscou. Les 71 passagers et membres d’équipage «n’ont eu aucune chance» de survivre, a déclaré à l’agence de presse Interfax une source au sein du ministère des Situation d’urgence. La carlingue de l’appareil «est disséminée sur environ un kilomètre», a précisé à Interfax un responsable du ministère russe des Situations d’urgence. «Plus de 150 personnes et environ 20 véhicules de secours se sont rendus sur le lieu du crash», a précisé dans un communiqué le ministère des Situations d’urgence. Alors que la neige est encore tombée dimanche sur Moscou et sa région, les médias russes rapportaient que les véhicules de secours n’étaient pas en mesure d’accéder au lieu du crash, forçant les secouristes à poursuivre à pied. Les images diffusées par les télévisions russes montrent des débris de l’appareil, aux couleurs oranges de Saratov Airlines, disséminées dans des champs enneigées. «A l’heure actuelle, les sauveteurs ont réussi à arriver sur le lieu du crash. Il y a beaucoup de corps et de fragments de corps», a déclaré une source à l’agence Interfax. Le ministre russe des Transports, Maxime Sokolov, est également sur place, ont annoncé les médias russes, ajoutant qu’une enquête avait été ouverte et que plusieurs causes pour le crash étaient envisagées. Un centre de crise a été ouvert à l’aéroport Domodedovo, le second plus grand aéroport de la capitale russe en terme de passagers.(APS)