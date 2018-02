Syrie : Vers une Â«dangereuse extensionÂ» du conflit ?

Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a appelé à une désescalade immédiate en Syrie, où Israël a effectué dans la journée plusieurs raids aériens, a indiqué son porte-parole.

Alarmé par le plus sévère accès de tension depuis des années en Syrie, le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, «suit de près l'alarmante escalade militaire en Syrie et la dangereuse extension (du conflit, ndlr) au-delà de ses frontières», a déclaré dans un communiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric. Samedi, des objectifs militaires syriens ont été visés par des frappes israéliennes en Syrie, et la défense aérienne syrienne a riposté et abattu un appareil israélien. Une riposte jugée légitime par nombre de pays qui y voient «un droit naturel» pour la partie syrienne de protéger son intégrité territoriale et sa souveraineté.

Ces attaques interviennent sur fond de «crispations» grandissantes avec le cours pris par le conflit syrien en faveur du gouvernement syrien, soutenu notamment par la Russie dans la lutte contre les groupes terroristes auxquels sont mêlés des combattants terroristes étrangers en Syrie. Antonio Guterres a, en outre, souligné, dans son communiqué, que toutes les parties concernées en Syrie et dans la région devaient respecter le droit international. «Il (M. Guterres) appelle tout le monde à travailler à une désescalade immédiate et inconditionnelle de la violence et à faire preuve de retenue», a déclaré le porte-parole. Dans les hostilités en cours en Syrie, plus de 1.000 victimes civiles de frappes aériennes ont été recensées durant la seule première semaine de février, ajoute le communiqué de l'Onu.



«Demander des comptes à ceux qui ont aidé Daech»



Par ailleurs, l’ambassadeur permanent de la Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, a souligné la nécessité de demander des comptes à «tous ceux qui avaient donné une aide directe ou indirecte» au réseau terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) en Syrie afin d’«explorer le pétrole et le gaz des gisements» qu’il contrôlait dans le pays.

Dans une allocution qu’il a prononcée lors d’une séance du Conseil de sécurité sur la lutte contre le terrorisme, Nebenzia a affirmé que «l’armée arabe syrienne, soutenue par l’armée de l’air russe, avait éradiqué beaucoup de caches du réseau terroriste Daech» et «coupé la fourniture financière que ses soutiens lui donnaient pour explorer le pétrole et le gaz des gisements qu’il contrôlait en Syrie». Il a ajouté que «selon les rapports et les informations disponibles, Daech œuvre pour rechercher une nouvelle source du financement», et fait savoir que ce réseau terroriste «recevait 2 millions de dollars environ par mois pour le commerce illégal du pétrole et du gaz». M. Nebenzia a de ce fait souligné l’importance de «demander des comptes à tous ceux qui avaient donné une aide directe ou indirecte à ce réseau terroriste, ainsi qu'aux terroristes eux-mêmes, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité» des Nations unies. Pour sa part, l’ambassadeur de Chine à l’ONU, Wu Haiteo, a souligné l’importance de la poursuite de la lutte contre le terrorisme, notamment contre le réseau terroriste Daech, réclamant le respect de la souveraineté des pays concernés et leurs efforts déployés pour la lutte contre le terrorisme. Le diplomate chinois a, en outre, appelé à la «coopération entre tous les pays pour réaliser cet objectif, à savoir : la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme pour sauvegarder la paix et la sécurité internationales et mettre des cadres pour interdire le déplacement des terroristes via les frontières.

R. I.

--------------///////////////////

11 militaires turcs tués

Onze militaires turcs ont été tués samedi dans plusieurs incidents, le plus lourd bilan pour l'armée turque depuis le début de son offensive contre une milice kurde dans le nord de la Syrie, le 20 janvier.

Le Premier ministre turc, Binali Yildirim, a indiqué que deux militaires avaient été tués lorsque leur hélicoptère avait été abattu. «Nous avons deux martyrs», a-t-il dit. Mais il a indiqué que rien ne prouvait pour l'instant qu'il y avait eu une «intervention extérieure» à l'origine de ce crash. L'armée turque a annoncé ensuite que neuf autres militaires avaient été tués dans divers incidents, sans fournir davantage de détails. Onze soldats ont de plus été blessés, a-t-on ajouté de même source. La Turquie et ses alliés au sein des rebelles syriens ont lancé le 20 janvier l'opération «Rameau d'olivier» contre les Unités de protection du peuple (YPG), une force paramilitaire kurde considérée comme «terroriste» par Ankara mais qui est aussi une alliée précieuse des Etats-Unis dans la lutte contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI). Ankara considère les YPG comme une émanation «terroriste» du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui mène une insurrection armée de trois décennies contre le pouvoir central turc.

Un porte-parole des Forces démocratiques syriennes, soutenues par les Etats-Unis, Mustefa Bali, a assuré sur Twitter que l'hélicoptère avait été abattu dans le secteur de Rajo, dans la région d'Afrine, dans le nord-ouest de la Syrie, proche de la frontière avec la Turquie. Le Premier ministre turc avait expliqué un peu plus tôt que la Turquie n'était pas intervenue dans la région d'Afrine pour mener une guerre ou parce qu'elle avait une «Oil» sur le territoire d'un autre pays, en l'occurrence la Syrie.

«Je suis désolé mais aucun Etat ne fermerait les yeux sur une organisation terroriste croissant à ses côtés telle une tumeur», a-t-il expliqué lors d'une interview télévisée réalisée depuis la province de Mugla (ouest). «Il s'agit d'une menace pour la Turquie qu'Ankara avait le droit naturel de combattre dans le cadre des lois internationales et intérieures», a-t-il ajouté. Le président Recep Tayyip Erdogan a, d'autre part, déclaré que 1.141 «terroristes» avaient été neutralisés lors de l'opération engagée en Syrie, désignant de la sorte les tués, les blessés et les prisonniers.