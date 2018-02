Le Coin du copiste : Le rire prÃ©-enregistrÃ©

Le rire pré-enregistré serait-il la pire invention technique de l’audiovisuel ? Vous êtes bien installé dans votre fauteuil et vous suivez à défaut une sitcom sensée être divertissante et surtout humoristique. Les minutes passent et la sitcom ne provoque pas en vous le rire, pas même un sourire de circonstance. Pourtant, des rires pré-enregistrés fusent presque à chaque réplique d’un des personnages et cela fini par provoquer en vous l’effet contraire escompté par les concepteurs de cette affreuse technique. Le rire pré-enregistré vous agace.

Le rire pré-enregistré, actionné presque chaque seconde dans les sitcoms, est une vieille recette inventée par Charley Douglass dans les années 50. Il est sensé indiquer la présence d’un effet comique de la sitcom et d’inciter le spectateur à rire.

Cet ajout en post-production est-il réellement en mesure de sauver une mauvaise série humoristique qui ne provoque pas de rire ? Pas évident, car à la base le script de la série doit contenir des séquences très drôles au point de provoquer spontanément le rire chez le spectateur. C’est un peu comme une blague où il faut qu’il y ait les ingrédients qui font rire et une aptitude à raconter une histoire drôle. Sans ces deux paramètres même avec des rires pré-enregistrés, la vanne ne passe pas. Idem pour la sitcom.

D’autres producteurs enregistrent en studio des séries humoristiques en présence d’un public dirigé par ce qu’on appelle un chauffeur de salle. Sa mission ici est d’indiquer à quel moment ceux qui assistent à l’enregistrement doivent rire. C’est légèrement mieux, mais pas plus.

La meilleure recette repose sur ce qui est concret : un bon scénario, une bonne mise en scène et de bons humoristes. Souvent ça casse la baraque et ce type de film réalise les meilleurs records d’audience dans les salles de cinéma.

Les techniques et les effets spéciaux peuvent être d’un bon support mais l’élément humain reste indispensable. Il est la source du succès ou d’un échec d’une production cinématographique ou audiovisuelle. Ceci est vérifiable à travers l’histoire du cinéma. Il y a ceux qui possèdent le génie et la touche nécessaire pour fairer des films drôles et ceux qui sont plus doués pour le drame ou le film fantastique, comme il existe des acteurs qui ne sont bons que pour les comédies et ceux qui excellent dans les films policiers ou ceux des drames sociaux.

Les cinéastes aussi se distinguent selon les genres qu’ils affectionnent. Certains sont plus à l’aise dans les films d’action et de guerre, comme d’autres s’amusent à faire rire avec des séries humoristiques et des comédies. C’est une question de métier et de spécialité. Alors de grâce pas d’effets spéciaux et de rires pré-enregistrés quand l’homme doit jouer son rôle et laisser une réaction spontanée se produire.

Abdelkrim Tazaroute