Regard : Temps durs pour LES campagnards et sans abris

L’hiver c’est, certes, des barrages pleins pour étancher notre soif, des saisons agricoles abondantes et généreuses ; des pluies qui nettoient nos rues de toutes ces immondices devenues une seconde peau de nos quartiers, mais c’est surtout ces routes coupées par la neige qui rendent l’accès aux villages et faubourgs de certaines régions de l’intérieur du pays très difficile, voire impossible, se répercutant du coup sur l’approvisionnement de celles-ci en denrées alimentaires et surtout en bouteilles de gaz butane. C’est aussi un froid glacial qui transperce les os des sans abris. En effet, l’hiver arrive toujours avec son lot de désagréments pour les populations des zones enclavées qui ont certainement du mal à s’y accommoder chaque fois que dame nature sort ses «griffes», limitant leurs déplacements, même quand il est question de vie ou de mort. Il faut dire que les chutes de neige, au-delà d’un décor merveilleux apprécié de tous, qui réchauffe les cœurs à la simple vue de ces couches de neige épaisses couvrir les routes et les sommets des montagnes, restent un gros «souci» vécu quotidiennement par les habitants de nombreuses régions contraintes de parcourir des dizaines de kilomètres pour se procurer la fameuse «bonbonne» de gaz. Il faut se lever de bonheur, de surcroit, pour éviter de revenir les mains vides. Aspirer à un semblant de confort, somme toute légitime, n’est pas toujours facile pour beaucoup de familles qui ne possèdent pas de véhicules. Certes, les services de NAFTAL, comme chaque hiver, se mobilisent pour éviter les perturbations d’approvisionnement en bouteilles de gaz naturel, toutefois la forte demande du produit, en sus des perturbations climatiques, sont toujours à l’origine de ruptures de stock, très ressenties d’ailleurs quand on a pas la chance d’être raccordé au gaz de ville. Par ailleurs, il faut signaler également que les sans- abris à leur tour vivent mal la saison froides, même dans les villes. De grands élans de solidarité parrainés par le Croissant rouge, certaines associations caritatives, les services de la Protection civile et des particuliers s’activent pour «adoucir» l’hiver des sans-abris en distribuant des repas chauds ou encore des soins de premier secours à ces derniers. Ils leur assurent également une prise en charge convenable dans les centres spécialisés relevant du ministère de la Solidarité nationale ; néanmoins ces mêmes structures sont souvent dépassées par le nombre de sans domicile fixe de nos villes. C’est dire que le froid mordant de l’hiver est fortement ressenti.

Samia D.